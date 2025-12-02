Възстановено е електрозахранването в София след пожара снощи

Към 9:00 часа на 2 декември няма клиенти без електрозахранване на територията на София. Това съобщиха от "ЕРМ Запад". Електрозахранването беше прекъснато снощи поради пожар в колектор.

"Благодарение на бързата и професионална реакция на екипите на "ЕРМ Запад", електрозахранването, което беше прекъснато снощи поради пожар в колектор, беше възстановено в рамките на два часа.

Причините за пожара се изясняват от компетентните органи" пишат в съобщение до медиите от "ЕРМ Запад".