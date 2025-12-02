БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Асен Василев: В петък ще внесем вот на недоверие
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е...
Чете се за: 03:35 мин.
ПП-ДБ: Оттеглянето на бюджета е закъснял тактически ход,...
Чете се за: 02:55 мин.
ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за...
Чете се за: 03:35 мин.
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Чете се за: 01:22 мин.
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли...
Чете се за: 01:50 мин.

Как реагираха опозиция и управляващи след големия протест?

Вера Александрова
У нас
ПП-ДБ поискаха оставката на правителството, според премиера няколко седмици преди влизането ни в еврозоната нямат право да абдикират от властта

протест София
Снимка: БТА
Политическите реакции. "Продължаваме Промяната - Демократична България" поискаха оставката на правителството. Премиерът Желязков отговори, че няколко седмици преди влизането ни в еврозоната нямат право да абдикират от властта. Това даде повод на ПП-ДБ да обявят, че в петък ще внесат вот на недоверие, а протестите ще продължат. За предсрочни избори призоваха още от "Възраждане", АПС и МЕЧ.

ПП-ДБ заявиха, че напълно се солидаризират с хората от протеста, които искат оставката на правителството и излизането на Борисов и Пеевски от българската политика.

"Нашето съобщение и към Борисов, и към Пеевски е много ясно - подайте оставката на това правителство, защото то няма моралното право да управлява повече страната. Видяхме достатъчно хора в цялата страна, които искат нови избори и този шанс трябва да им бъде предоставен. Ако правителството не подаде оставка тази седмица, ние ще внесем вот на недоверие и заедно с всички граждани, които бяха на протеста и с тези, които подкрепят тази идея ще поискаме колективно оставката на това правителство", заяви Асен Василев, ПП-ДБ.

Вотът на недоверие, който ще внесат ще е за цялостната политика на правителството. А изтеглянето на бюджета смятат за закъсняла реакция.

"Навремето хан Крум е казал - "Като не искате мира, на ви секира". Това се получи в конкретната ситуация", допълни Атанас Атанасов, ПП-ДБ.

"Тази върхушка трябва да си ходи. Няма легитимност това управление. Просто веднага трябва да подаде оставка и да ходим на избори", подчерта Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

Според премиера Желязков протестът не беше партиен, независимо че определени политически формации се опитват да го яхнат.

"Българското правителство е готово да влезе в дебат по заявения вот на недоверие, но той ще бъде свързан както с повода за него - бюджетната процедура, но ще бъде и ценностен - накъде отива България след 1 януарим 2026 г.", заяви премиерът Росен Желязков.

По думите му следващите месеци са изключително важни за политическата ориентация на България.

"Приемането на еврото не е даденост. Тази сложна коалиция, която изградихме със социално различни и политически различни партии, които през годините са били опоненти, имаше за цел България да завърши своята пълноценна интеграция в ЕС като ценностен избор. Еврото не е просто средство за икономиката ни, това е нашето завършване на този процес в тези трудни времена, в които различни сили се опитват да отклонят България от този предопределен още от нашата младост избор", коментира премиерът Росен Желязков.

Снимки: БТА

ПП-ДБ благодариха на всички,които се включиха в протеста и заявиха, че той беше мирен и завърши мирно.

"Грозните сцени, които видяхме, бяха провокатори и агитки, докато МВР стоеше безучастно и не реагираше. Опитите да се окървави този протест останаха ограничени само пред централата на ДПС. Имаше огромен проблем - центърът на София остана без ток точно по трасето, където трябваше да мине шествието. Но шествието беше променено и беше окървавено", отбеляза Асен Василев, ПП-ДБ.

Вчера правителството видя какво казват протестиращите и една от причините да бъде оттеглен бюджета е тази, увери премиерът Желязков.

"Подкрепям тези хора,които протестират за повече права, повече демокрация, повече справедливост. Считаме, че протестът не толкова политическа, а повече социална, човешка страна за търсенето на повече диалог, повече толерантност и повече хармония във взаимоотношенията в обществото. Това е видим протест на младите хора, които търсят своето място в България, които ние сме длъжни да чуем, и трябва да направим необходимото да бъде осигурено със средствата, които има държавата", заяви още българският премиер.

Според Росен Желязков провокаторите са искали умишлено да влязат в стълкновение с полицията: "Тяхната задача беше да се окървави протеста. Аз поздравявам българските полицаи за това, че координирано изпълниха внимателно, независимо от цялата политическа истерия за тома че полицията трябва да действа по-грубо. Полицията действаше внимателно , премерено, изпълни задачата и резултатите ще покажат какви са истинските мотиви на организаторите".

От Младежката организация на ГЕРБ казаха, че винаги са подкрепяли протеста като гражданска позиция.

"Но не и да се троши и не и да се изпотрошава. Видяхме едно политическо напрежение, едно изразяване на разделение в обществото. С това не сме съгласни, тъй като именно младите хора трябва да се обединим и да покажем как трябва да се случват нещата", коментира Никола Скорчелиев, председател на МГЕРБ - София.

Според "Възраждане" протестите трябва да продължат.

"Никакво отстъпване, докато коалиция "Наглите" не бъде принудена да подаде оставка. Тази коалиция ще изкарва все повече хора на улицата в нашата страна. Протестите бяха големи не само в София, но в цялата страна", обяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

От АПС завиха, че се присъединяват към исканията за оставка на правителство. Призовават всички парламентарни сили да заявят ясно своите позиции и да предприемат спешни законодателни действия, които да обезпечат провеждането на честни извънредни парламентарни избори.

Председателят на МЕЧ Радостин Василев също отбеляза, че единственият изход е оставка на правителството, отказ от еврозоната, незабавни избори и мнозинство срещу ГЕРБ и "ДПС - Ново начало".

Снощи лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски написа, че президента Радев е разкрил истинското си лице и че няма да допусне анархията и хаосът да завладеят България.

Пеевски добавя че, Радев е истинският организатор на погромите.

Според него президентът прави това, за да предизвика избори и да заграби властта с кръв.

#протест Бюджет 2026 #протест срещу бюджета #София #реакции #протест

