МВР: Ползвайте само официални места за обмяна на пари – банки или пощенски станции

Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Ползвайте само официални места за обмяна – банки или пощенски станции, където през първите шест месеца обмяната ще е без такса, съветват от Министерство на вътрешните работи (МВР) по повод официалното въвеждане на еврото като валута у нас от 1 януари 2026 г.

В този период пощенските клонове ще бъдат обхождани от униформени и полицейски патрули. Екипи на „Охранителна полиция“ в СДВР и Областните дирекции на МВР ще бъдат подпомагани от Жандармерията за опазване на обществения ред около пощенски станции в цялата страна, допълват още от МВР.

Началникът на сектор „Измами“ в Главна дирекция "Национална полиция" главен инспектор Златка Падинкова препоръчва през януари 2026 г., когато в обръщение ще бъдат и левове и евро, да се плаща с банкова карта. Другият сигурен начин да се предпазите от финансова злоупотреба е като внесете левовете си по банковите си сметки преди 1 януари 2026 г. Така средствата Ви ще се превалутират автоматично и безплатно по официалния фиксиран курс - 1 EUR за 1.95583 BGN.

От МВР съветват гражданите при съмнение за измама или друга злоупотреба, да подадат сигнал на тел. 112 или да посетят най-близката структура на вътрешното ведомство.

