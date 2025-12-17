БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Парламентът прие на второ четене удължителния закон за...
Трилогия на всенародното веселие в новогодишната нощ по...
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са...
Президентът Радев продължава консултациите с "Алианс...
На първо четене: Депутатите приеха удължителния бюджет
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан...
"Има такъв народ" при президента: В тази...
БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е...
Откриха арсен в бебешка храна

Общество
Три партиди са иззети от пазара

откриха арсен бебешка каша
Агенцията по безопасност на храните е установила наличие на неорганичен арсен над допустимите норми в бебешка храна. Пробите са взети в края на ноември. След излизане на резултатите веднага са започнали проверки при българския производител, спряно е производството на тези храни, а въпросните три партиди са иззети от пазара.

Става дума за три партиди от Био зърнена каша "Ориз 4+" под марката "Слънчо" за бебета. Производителят няма обяснение откъде е дошла заразата. Взетите проби от използваната вода при него са отрицателни за Арсен. В момента се вземат проби от всяка партида при производителя преди излизането ѝ на пазара.

БАБХ препоръчва на потребителите, които установят, че разполагат с продукти от засегнатите партиди, да не ги използват, а да ги върнат в търговския обект, от който са закупени.

Галя Викьова, зам.-директор на БАБХ: "Количествата не са толкова високи на завишения арсен, за да имат непосредствен риск за здравето на децата. Той може да се появи при дългосрочна консумация на храни, които съдържат наднормени количества и тогава може да има някакво притеснение. Към момента няма как да се прояват симптоми."

Светлана Савова, Център за оценка на риска: "Тук не става въпрос за остър риск и за непосредствена опасност. Става въпрос за дългосрочен риск евентуално в бъдещето при редовна, дългосрочна консумация."

