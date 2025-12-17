Откриха арсен в бебешка храна

Агенцията по безопасност на храните е установила наличие на неорганичен арсен над допустимите норми в бебешка храна. Пробите са взети в края на ноември. След излизане на резултатите веднага са започнали проверки при българския производител, спряно е производството на тези храни, а въпросните три партиди са иззети от пазара.

Става дума за три партиди от Био зърнена каша "Ориз 4+" под марката "Слънчо" за бебета. Производителят няма обяснение откъде е дошла заразата. Взетите проби от използваната вода при него са отрицателни за Арсен. В момента се вземат проби от всяка партида при производителя преди излизането ѝ на пазара.

БАБХ препоръчва на потребителите, които установят, че разполагат с продукти от засегнатите партиди, да не ги използват, а да ги върнат в търговския обект, от който са закупени.