САЩ дават 800 милиона долара на Украйна през следващите две години

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Тръмп подписа закона за бюджета за отбрана без репортери

САЩ дават 800 милиона долара на Украйна през следващите две години
Снимка: БТА
Съединените щати ще осигурят помощ от 800 милиона долара за Украйна през следващите две години и ще продължат ангажимента си към сигурността в Европа.

Това е заложено в закона за бюджета за отбрана за 2026 година, на стойност почти един трилион долара. Противно на традицията досега, законът е бил подписан от американския президент без присъствието на репортери в Овалния кабинет в Белия дом.

Помощта за Украйна предвижда средствата да бъдат използвани за закупуването на оръжия от американски компании. Законът ограничава възможността на Пентагона да намалява числеността на американските войски в Европа до по-малко от 76 хиляди и забранява на командващия американските сили в Европа да отстъпва поста върховен командващ на НАТО.

