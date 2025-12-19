САЩ дават 800 милиона долара на Украйна през следващите две години

Съединените щати ще осигурят помощ от 800 милиона долара за Украйна през следващите две години и ще продължат ангажимента си към сигурността в Европа.

Това е заложено в закона за бюджета за отбрана за 2026 година, на стойност почти един трилион долара. Противно на традицията досега, законът е бил подписан от американския президент без присъствието на репортери в Овалния кабинет в Белия дом.

Помощта за Украйна предвижда средствата да бъдат използвани за закупуването на оръжия от американски компании. Законът ограничава възможността на Пентагона да намалява числеността на американските войски в Европа до по-малко от 76 хиляди и забранява на командващия американските сили в Европа да отстъпва поста върховен командващ на НАТО.