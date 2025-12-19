Откриха тяло на загинал мъж при спасителна акция на Витоша

Мистерия на Витоша - планински спасители откриха тяло на мъж по време на спасителна акция.

Под туристическата пътека към Черни връх от село Железница вчера е пострадал човек след подхлъзване. Сигналът към Планинска спасителна служба е подаден около обяд, а малко по-късно акцията е била в ход. По време на акцията обаче е открит и втори турист, който е намерен починал в близост, по всяка вероятност също след падане вследствие на заледяване по пътеката.

От ПСС посочиха, че при този инцидент пострадалият е бил без GPS на мобилното си устройство, което е затруднило локализирането му. Според спасителите основните рискове в момента са заледяване и най-вече това, че през деня температурите са по-високи, а в по-късните часове на денонощието - по-ниски, което води до заледяване по пътеките.

Емил Нешев, директор на Планинска спасителна служба: "Отивайки към предполагаемо място, видяхме следи, които като ги проследихме, намерихме тяло и решихме, че това е тялото на човека, който търсим. Последствие се оказа, че пострадалият е жив и е на друго място и стигнахме до живия. Предприехме оказване на първа долекарска помощ и транспорт, който завърши в тъмната част на денонощието при много тежък терен. Има черепно-мозъчни травми и гръдни травми. Предполагам, че се води разследване и тепърва ще има аутопсия, експертиза".

От Планинската спасителна служба призизоваха гражданите в планината да бъдат внимателни и да бъдат добре оборудвани.