Над 300 магазина проверени от КЗП за цени в лева и евро

За три дни Комисията за защита на потребителите е проверила 320 търговски обекта за спазване на изискванията на Закона за въвеждане на еврото. Това съобщи временно изпълняващият длъжността председател на КЗП Александър Колячев. По думите му Комисията за защита на потребителите извършва активни проверки в търговските обекти заради новите изисквания, свързани с въвеждането на еврото.

„Правим проверки отдавна по различни казуси, но отскоро сме оправомощени и от Закона за въвеждане на еврото. Следим за нарушения, свързани с начина, по който се изписват цените на стоките, за коректното им представяне и формиране,“ обясни Колячев.

По думите му инспекторите проверяват етикети, надписи и начина, по който са посочени цените в лева и евро.

„От 9 този месец, когато започнахме да налагаме санкции, за три дни сме направили 320 проверки на физически магазини,“ уточни още председателят на КЗП.

По думите му проверките са машабни и се извършват и в малки и големи населени места.