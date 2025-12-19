Скандал в парламента: Трябва ли НСО да охранява депутати?

ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ влязоха в спор
Спорове в парламента за охраната на депутатите от НСО.
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ влязоха в спор кога да се гледат на първо четене в пленарната зала промените в Закона за НСО, с които се забранява охраната на депутати.
От опозицията настояха проектозаконът да влезе в зала още днес.
Управляващите контрираха, че трябва да се спази правилникът и законът да се гледа не по-рано от 24 часа след внасянето на доклада на вътрешна комисия, за да може депутатите да се запознаят с него.
Вчера водещата комисия прие промените с пълно единодушие, без гласове "против" и "въздържал се".
"Дотам се докарахте в момента на Борисов да му треперят мартинките да не му махнат охраната. Да влезе сега тук в зала Борисов и да обясни защо го е страх да му махнат охраната. Защо слуша Пеевски, на който му трябва НСО-то, защото е държавният статут. И тъй като вчера имаше 18 човека, които в комисия бяха много убедени, ама по-ниски от тревата", заяви Ивайло Мирчев, ПП-ДБ.
"Държането на тон в Народното събрание, на народните представители, не е проява на добро възпитание. Аз разбирам политическата реторика. Разбирам, че предизборната кампания приближава, но искам да кажа и моето лично мнение за демокрацията, като ценност, г-н Мирчев. Тогава, когато насочваме цялата си емоция в една единствена личност, това не е белег, г-н Мирчев, за демокрация. Това е белег за едни отминали режими, при които принципът е бил когато има човек, има проблем. Когато няма човек, няма проблем", коментира Костадин Ангелов, заместник-председател на Народното събрание.