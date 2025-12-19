БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.
Чете се за: 01:17 мин.
Столичната община въвежда зелен билет за градския...
Чете се за: 00:42 мин.
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на...
Чете се за: 01:30 мин.
Президентът пред "Величие": Необходими са...
Чете се за: 04:20 мин.
Президентът връчва първия мандат за ново правителство...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Скандал в парламента: Трябва ли НСО да охранява депутати?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази

ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ влязоха в спор

депутатите без охрана нсо ndash комисията гласува първо четене
Слушай новината

Спорове в парламента за охраната на депутатите от НСО.

ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ влязоха в спор кога да се гледат на първо четене в пленарната зала промените в Закона за НСО, с които се забранява охраната на депутати.

От опозицията настояха проектозаконът да влезе в зала още днес.

Управляващите контрираха, че трябва да се спази правилникът и законът да се гледа не по-рано от 24 часа след внасянето на доклада на вътрешна комисия, за да може депутатите да се запознаят с него.

Вчера водещата комисия прие промените с пълно единодушие, без гласове "против" и "въздържал се".

"Дотам се докарахте в момента на Борисов да му треперят мартинките да не му махнат охраната. Да влезе сега тук в зала Борисов и да обясни защо го е страх да му махнат охраната. Защо слуша Пеевски, на който му трябва НСО-то, защото е държавният статут. И тъй като вчера имаше 18 човека, които в комисия бяха много убедени, ама по-ниски от тревата", заяви Ивайло Мирчев, ПП-ДБ.

"Държането на тон в Народното събрание, на народните представители, не е проява на добро възпитание. Аз разбирам политическата реторика. Разбирам, че предизборната кампания приближава, но искам да кажа и моето лично мнение за демокрацията, като ценност, г-н Мирчев. Тогава, когато насочваме цялата си емоция в една единствена личност, това не е белег, г-н Мирчев, за демокрация. Това е белег за едни отминали режими, при които принципът е бил когато има човек, има проблем. Когато няма човек, няма проблем", коментира Костадин Ангелов, заместник-председател на Народното събрание.

#охрана #НСО #Парламент #депутати

Последвайте ни

ТОП 24

Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
1
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
15 дни преди еврото: Експеримент на БНТ провери колко време отнема връщането на ресто
2
15 дни преди еврото: Експеримент на БНТ провери колко време отнема...
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
3
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Фалшиво евро: Трима души са задържани след акция на СДВР в столицата
4
Фалшиво евро: Трима души са задържани след акция на СДВР в столицата
Консултациите при президента приключват с разговори с "Величие"
5
Консултациите при президента приключват с разговори с...
Промените в Семейния кодекс: Родителите на деца до 12 г. с гъвкаво работно време през цялата година
6
Промените в Семейния кодекс: Родителите на деца до 12 г. с гъвкаво...

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
4
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
6
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години

Още от: Политика

"БСП - Обединена левица" се обяви за промени в Конституцията за избор на сужебно правителство
"БСП - Обединена левица" се обяви за промени в Конституцията за избор на сужебно правителство
ПГ на "ДПС - Ново начало" следи стриктно цените и настоява за твърди мерки срещу спекулата ПГ на "ДПС - Ново начало" следи стриктно цените и настоява за твърди мерки срещу спекулата
Чете се за: 02:00 мин.
Депутатите излизат във ваканция до 10 януари Депутатите излизат във ваканция до 10 януари
Чете се за: 00:57 мин.
Спор в парламента за позицията на България относно заема за Украйна Спор в парламента за позицията на България относно заема за Украйна
Чете се за: 02:57 мин.
Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на "Има такъв народ" Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на "Има такъв народ"
Чете се за: 00:22 мин.
Бойко Борисов: Дойдат ли избори, веднага започват приказките за Избирателен кодекс, машини и измами Бойко Борисов: Дойдат ли избори, веднага започват приказките за Избирателен кодекс, машини и измами
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.
Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Скандал в парламента: Трябва ли НСО да охранява депутати? Скандал в парламента: Трябва ли НСО да охранява депутати?
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Путин: Топката е в полето на Украйна и Запада Путин: Топката е в полето на Украйна и Запада
Чете се за: 02:37 мин.
Русия
Състав на СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК Състав на СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Множество порнографски материали с деца иззети при разследването за...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на Митко от...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Столичната община въвежда зелен билет за градския транспорт от 20...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Депутатите излизат във ваканция до 10 януари
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ