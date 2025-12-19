Скандал в парламента: Трябва ли НСО да охранява депутати?

Спорове в парламента за охраната на депутатите от НСО.

ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ влязоха в спор кога да се гледат на първо четене в пленарната зала промените в Закона за НСО, с които се забранява охраната на депутати.

От опозицията настояха проектозаконът да влезе в зала още днес.

Управляващите контрираха, че трябва да се спази правилникът и законът да се гледа не по-рано от 24 часа след внасянето на доклада на вътрешна комисия, за да може депутатите да се запознаят с него.

Вчера водещата комисия прие промените с пълно единодушие, без гласове "против" и "въздържал се".