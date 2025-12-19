Давид Давидов: Успехите в българския волейбол през 2025 година са стъпка към по-големи резултати

Един от двамата президенти на ВК Левски Давид Давидов вярва, че българските волейболисти са способни да надградят успехите, постигнати през 2025 г.

Той присъства на откриването на волейболния турнир "Звезди на бъдещето".

"Постоянно се опитваме да правим турнира по-интересен и привлекателен за отбори от България и чужбина. Целта е да покажем усилията, които се влагат в младежкия спорт. Създаваме още един повод на децата да правят това, което обичат - да играят волейбол. Имаме много предпоставки, които помагат на волейбола да е интересен и привлекателен. Работата ни като организатори е да насочим интереса по най-правилния начин и да дадем шанс на талантливите деца", сподели Давидов.

Според него школата на Левски дава добра основа за българските волейболисти.

"Целим да осигурим най-добрите условия за нашите подрастващи. Благодарение на работата с тях, целим да имаме боеспособни отбори при мъжете и жените. Последните две години бяха изключително благодатни. Тази година започваме нов цикъл, който да даде резултат следващите години. Целим да развиваме състезатели, които да правят впечатление на световната арена", допълни съпрезидентът на клуба.

Левски ще се бори за титлата, уверен е Давидов.

"Левски ще се бори за първото място. Резултатите показват, че нищо не е решено. Класирането няма да е ясно до последния момент. Ще опитаме да сме в бай-добро състояние за края на сезона. Смятам, че ще сме подготвени", добави той.

Според него предстоят още по-успешни времена за българския волейбол.

"Успехите през 2025 г. са стъпка в развитието на потенциала, с който разполагаме. Нека не забравяме, че имаме и световни шампионки при момичетата. Очакваме да заемат достойно място в професионалния женски волейбол. Очакванията са тези успехи да бъдат стъпка към по-големи резултати. За 2026 г. се надявам състезателите да са здрави. Не разполагаме с безграничен потенциал и е важно най-добрите момичета и момчета да са в добро състояние за месеците с националния отбор", завърши Давидов.

Вижте цялото интервю във видеото.