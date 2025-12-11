Киев предаде свой мирен план на Вашингтон, а Тръмп постави под въпрос участието на САЩ в европейска среща за Украйна

Украйна е предала на Съединените щати своята версия на план за край на войната в Русия, съобщават украински източници пред Франс прес.

Доналд Тръмп призна, че е разменил доста "силни думи" в телефонен разговор за Украйна с френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц. Американският президент добави, че европейските ръководители искат да организират среща по конфликта в Украйна през двата почивни дни, но посочи, че американското участие не е гарантирано.

"Ще вземем решение по този въпрос, не искаме да си губим времето", каза Тръмп. "Понякога трябва да оставите хората да се бият докрай, а понякога не", заяви още той.

Американският президент повтори позицията си, че в Украйна отдавна не е имало избори и така увеличи натиска по въпроса над украинския лидер Володимир Зеленски.