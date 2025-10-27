БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Назначена през септември, а вече "бременна": AI министърката на Албания ще има 83 деца-асистенти

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Запази

Те ще информират законодателите за дискусиите или събитията, които пропускат

Слушай новината

Албанският министър, създаден с изкуствен интелект, Диела, е "бременна", обяви премиерът Еди Рама.

Той разкри планове за създаване на "83 деца", или асистенти, по един за всеки член на парламента от Социалистическата партия.

"Днес поехме доста риск с Диела тук и се справихме много добре. Така че за първи път Диела е бременна и с 83 деца", каза той в Берлин.

Рама заяви, че "децата", или асистентите, ще записват всичко, което се случва в парламента, и ще информират законодателите за дискусиите или събитията, които пропускат.

"Всеки един от тях ще служи като асистент на тези, които ще участват в парламентарните сесии, ще води записки за всичко, което се случва, и ще дава предложения на членовете на парламента. Тези деца ще притежават знанията на майка си", посочи Рама.

Той очаква системата да бъде напълно оперативна до края на 2026 г.

Рама обясни как ще функционират AI асистентите:

"Например, ако отидете на кафе и забравите да се върнете на работа, това дете ще ви каже какво е било казано, докато не сте били в залата, и ще ви каже на кого трябва да отвърнете. Ако ме поканите следващия път, ще имате още 83 екрана за децата на Диела".

Диела или Слънце беше назначена през септември, за да направи системата за обществени поръчки в Албания напълно прозрачна и свободна от корупция.

Първоначално стартирана като виртуален асистент през януари на платформата e-Albania, тя помага на гражданите и бизнесите да получат държавни документи.

Министърът, създаден с изкуствен интелект, е представен като жена в традиционна албанска носия.

На Диела е възложена отговорността да взема всички решения, свързани с публичните търгове, като ги прави 100% свободни от корупция. Всяка публична сделка, подадена за участие в тръжната процедура, ще бъде напълно прозрачна, заяви Рама.

Албания е първата страна в света, която официално назначава министър, който не е човек.

За разлика от министър за изкуствения интелект, самата Диела е AI субект, съставен изцяло от код и пиксели.

#деца-асистенти #AI министър #бременна #Албания

Последвайте ни

ТОП 24

Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса "Лукойл"
1
Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса...
Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на годината в Пловдив
2
Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на...
Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност
3
Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
4
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
БСП даде зелена светлина за ротационното председателство на парламента (ОБЗОР)
5
БСП даде зелена светлина за ротационното председателство на...
19-метров кръст се издигна над смолянския квартал Устово
6
19-метров кръст се издигна над смолянския квартал Устово

Най-четени

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
3
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
4
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
6
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...

Още от: Балкани

Подадена ръка: Български лекари преглеждат етнически българи в Албания
Подадена ръка: Български лекари преглеждат етнически българи в Албания
„Болката няма край, но търсим справедливост“: Процесът за пожара в Кочани започва на 19 ноември „Болката няма край, но търсим справедливост“: Процесът за пожара в Кочани започва на 19 ноември
Чете се за: 01:50 мин.
Трус от 4 по Рихтер в района на Диарбекир, няма пострадали Трус от 4 по Рихтер в района на Диарбекир, няма пострадали
Чете се за: 00:52 мин.
В Букурещ осветиха най-големия православен храм в света В Букурещ осветиха най-големия православен храм в света
Чете се за: 00:42 мин.
Сръбски студенти тръгнаха пеш към Нови Сад заради годишнината от трагедията на жп гарата Сръбски студенти тръгнаха пеш към Нови Сад заради годишнината от трагедията на жп гарата
Чете се за: 02:25 мин.
Прокуратурата в Турция повдигна нови обвинения срещу Екрем Имамоглу Прокуратурата в Турция повдигна нови обвинения срещу Екрем Имамоглу
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Наводнение спря трамваи и парализира трафика: Ключов булевард в София остана под вода Наводнение спря трамваи и парализира трафика: Ключов булевард в София остана под вода
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Борислав Гуцанов за Бюджет 2026: Ще се направи всичко възможно да няма ощетени Борислав Гуцанов за Бюджет 2026: Ще се направи всичко възможно да няма ощетени
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Фермерите ще получат 0,42 лв. отстъпка от акциза за литър дизелово...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Пускат поетапно парното в Пловдив от днес
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Дипломация и търговия: Япония - спирка от азиатската обиколка на Тръмп
Чете се за: 03:27 мин.
По света
След проливните дъждове: Ноември ще бъде по-топъл от обичайното и с...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ