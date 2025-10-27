Назначена през септември, а вече "бременна": AI министърката на Албания ще има 83 деца-асистенти

Албанският министър, създаден с изкуствен интелект, Диела, е "бременна", обяви премиерът Еди Рама.

Той разкри планове за създаване на "83 деца", или асистенти, по един за всеки член на парламента от Социалистическата партия.

"Днес поехме доста риск с Диела тук и се справихме много добре. Така че за първи път Диела е бременна и с 83 деца", каза той в Берлин.

Рама заяви, че "децата", или асистентите, ще записват всичко, което се случва в парламента, и ще информират законодателите за дискусиите или събитията, които пропускат.

"Всеки един от тях ще служи като асистент на тези, които ще участват в парламентарните сесии, ще води записки за всичко, което се случва, и ще дава предложения на членовете на парламента. Тези деца ще притежават знанията на майка си", посочи Рама.

Той очаква системата да бъде напълно оперативна до края на 2026 г.

Рама обясни как ще функционират AI асистентите:

"Например, ако отидете на кафе и забравите да се върнете на работа, това дете ще ви каже какво е било казано, докато не сте били в залата, и ще ви каже на кого трябва да отвърнете. Ако ме поканите следващия път, ще имате още 83 екрана за децата на Диела".

Диела или Слънце беше назначена през септември, за да направи системата за обществени поръчки в Албания напълно прозрачна и свободна от корупция.

Първоначално стартирана като виртуален асистент през януари на платформата e-Albania, тя помага на гражданите и бизнесите да получат държавни документи.

Министърът, създаден с изкуствен интелект, е представен като жена в традиционна албанска носия.

На Диела е възложена отговорността да взема всички решения, свързани с публичните търгове, като ги прави 100% свободни от корупция. Всяка публична сделка, подадена за участие в тръжната процедура, ще бъде напълно прозрачна, заяви Рама.

Албания е първата страна в света, която официално назначава министър, който не е човек.

За разлика от министър за изкуствения интелект, самата Диела е AI субект, съставен изцяло от код и пиксели.