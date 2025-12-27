БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Патриарх Даниил в Истанбул: И в днешното време на разделение може и трябва да има единство – в истината, във вярата и в любовта

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил е в Истанбул, където днес ще възглави празничната света литургия по повод храмовия празник на българската желязна църква „Св. Стефан“ в квартал „Фенер“. Тази година се отбелязват и 155 години от учредяването на Българската екзархия.

По покана на Вселенския патриарх, българската църковна делегация участва в богослуженията, посветени на значимата за българската история годишнина. В състава ѝ са Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, Русенският митрополит Наум, Старозагорският митрополит Киприан, Врачанският митрополит Григорий и Видинският митрополит Пахомий.

Даниил, Български патриарх и Софийски митрополит: „С голямо вълнение прекрачваме прага на този величествен храм, с голямо значение за извоюването на нашата църковна независимост, а след това и на политическата независимост. Това място е център на възрожденския живот, център на църковно-освободителните и национално-освободителните борби. Много достойни наши предци са служили тук и днес, с нашата делегация, по покана на Вселенския патриарх, сме тук с благоговение и молитва.“

Патриарх Даниил подчерта, че днешното богослужение е знак за приемствеността между поколенията и за живата връзка с българската общност извън страната.

Даниил, Български патриарх и Софийски митрополит: „Ще имаме голямото благословение да служим днес, след като вчера беше службата с Негово Светейшество Вселенския патриарх, и днес имаме това голямо благословение да отслужим светата литургия за храмовия празник на този величествен храм. Това е свидетелство преди всичко за приемствеността.“

По думите му, макар условията днес да са различни от тези, в които са живели и служили предците ни, отговорността остава същата – поддържане на връзките с българската общност и свидетелство за единство между православните църкви.

Даниил, Български патриарх и Софийски митрополит: „Ние съзнаваме нашата приемственост и отговорност – да се поддържат връзките с българската общност, да бъде подкрепена българската общност и в крайна сметка, да осъществяваме това, което имаме като задача и мисия, възложена ни от Господ Иисус Христос като Негови служители – да служим за свидетелство и да се стремим към единство между светите православни църкви.“

Патриарх Даниил в Истанбул: Негово Светейшество служи с Вселенския патриарх

Даниил, Български патриарх и Софийски митрополит: „Това е свидетелство пред целия свят, че и в днешното време на разделение може и трябва да има единство – в истината, във вярата и в любовта, която ни е заповядана от Господ.“

В отговор на въпрос защо гласът на Църквата трябва да бъде по-силен в днешните кризисни времена, патриарх Даниил акцентира върху личната промяна и вярата.

Даниил, Български патриарх и Софийски митрополит: „С Божията помощ. Господ е жив и чрез вярата ни, преди всичко, и чрез живота според тази вяра настъпва промяна в самия човек. Бог се роди и стана човек, за да обнови човешката природа. Това не бива да го забравяме. Без да настъпи промяна в самите нас – какъв е светът без Христос, без Бога? Светът е свят на разделение, свят на омраза, на противопоставяне и противоборство. Това е светът без Бога. Господ дойде, за да го промени, но за да се случи тази промяна, тя трябва най-напред да настъпи в нас самите. Нека Бог ни помага. По молитвите на свети Стефан да се стремим да придобиваме тази радост, за която Господ казва, че Царството Божие не е ястие и питие, а радост в Светия Дух. Честит и благословен празник!“

