БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Въвеждат временна организация на сметосъбирането в "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Запази

Целта е да се гарантира непрекъснатост на услугата и да не се допусне хаос с отпадъците в трите района

въвеждат временна организация сметосъбирането изгрев подуяне слатина
Снимка: Архив/БГНЕС
Слушай новината

От 1 декември Столична община въвежда временна организация на сметосъбирането в районите "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" (Зона 3), съобщиха от общинската администрация.

Мярката се налага поради изтичане на настоящия договор с ДЗЗД "Грийн Партнърс" и забавяне на новата обществена поръчка, чието решение е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията. Целта е да се гарантира непрекъснатост на услугата и да не се допусне хаос с отпадъците в трите района.

Столичната община мобилизира всички възможни ресурси за покриване на Зона 3 и гарантиране на редовно сметоизвозване в трите района, посочват от администрацията. Временната организация започва с пет сметосъбиращи машини и шест по-малки камиончета на Столичното предприятие за третиране на отпадъците (СПТО). От Столичната община посочват, че още шест сметосъбиращи камиона се очакват в началото на декември. Тази техника е достатъчна за покриване на зоната, отбелязват от общинската администрация.

Районните администрации водят активен диалог с бизнеси и търговски обекти в трите района с цел привличане на доброволен капацитет за подкрепа на общинските екипи с фокус върху уикендите. Столичната община осигурява допълнителен финансов ресурс, от който трите района имат нужда, за да подсилят капацитета си, отбелязват още от администрацията.

В "Подуяне" се организират срещи с граждани и бизнес по публично обявен график. Районът разчита на три лекотоварни превозни средства с товароносимост 3500 кг, един лекотоварен бус и две електрически камиончета.

В "Изгрев" един товарен автомобил с шофьор и четирима оперативни работници ще се фокусират върху извозването на едрогабаритни отпадъци. Районната администрация ще създаде и организация за раздаване на чували и ръкавици на гражданите.

От Столичната община Общинското дружество "Софекострой" ще поеме обслужването и на "Люлин" поетапно от тази седмица.

По отношение на готовност за снегопочистването, въпреки несигурността по договорите, Столичната община е в готовност за зимния сезон.

За зимното поддържане в София са налични над 200 снегопочистващи машини. По-голямата част от тях са на разположение на фирмите, с които Столичната община има сключени договори до края на декември и може да им възлага дейност. За районите, които преминават на общинско обслужване, са проведени преговори за осигуряване на необходимата допълнителна техника и персонал и след началото на януари.

От Столичната община информират, че две жалби бавят напредъка за осигуряване на постоянно сметопочистване в Зона 6 ("Люлин" и "Красно село") и Зона 3 ("Изгрев", "Подуяне" и "Слатина"). За Зона 1 ("Лозенец", "Средец" и "Студентски") и Зона 7 ("Възраждане", "Оборище" и "Триадица") има подадени четири жалби, след като Столична община прекрати поръчката.

За Зона 4 решението на общината беше да премине към сключване на договор с единствената класирана фирма, но това решение се бави поради жалби на предходната стъпка в процедурата.

На 25 ноември Столичната община изпрати напомнително писмо до КЗК с призив да се произнесат в срок по искането за предварително изпълнение и подписване на договора за Зона 4. Комисията все още не се е произнесла, въпреки че срокът изтече на 21 ноември, посочват от общината.

Процедурите за Зона 2 и Зона 5 ще се финализират в началото на декември.

От общината припомнят, че за да осигури плавен преход към временно сметосъбиране с общински капацитет, се засилва контрола по изпълнението на настоящия договор с "Грийн Партнърс".

Общината призовава гражданите да изхвърлят разделно. Обслужването на цветните контейнери е независимо от битовото сметоизвозване. Всяка опакова в цветния контейнер облекчава обслужването на сивите, припомнят от общината. В контейнерите за битови отпадъци не трябва да се изхвърлят мебели, зелени и строителни отпадъци в контейнерите.

Кризата с отпадъците в столичния район "Люлин" не е свършила, тя се завръща с пълна сила, заяви вчера кметът на района Георги Тодоров на брифинг в Столичния общински съвет. Той каза, че през последните 10 дни ситуацията със сметопочистването в района се е влошила. Натрупва се отново много боклук, а от следващата седмица се очаква да завали сняг, което, по думите на кмета, допълнително ще влоши ситуацията.

#кирза с боклука #сметосъбиране #разделно събиране

Последвайте ни

ТОП 24

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
2
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
3
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
4
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен мъж в Мадан
5
Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен...
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир Коцев от ареста
6
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир...

Най-четени

Дъжд и сняг в неделя
1
Дъжд и сняг в неделя
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Регионални

Министър Иванов за ситуацията в Благоевградско: Всички екипи са в готовност да реагират
Министър Иванов за ситуацията в Благоевградско: Всички екипи са в готовност да реагират
Апелативният съд във Варна постави под домашен арест надзирател, обвинен за вземане на подкуп Апелативният съд във Варна постави под домашен арест надзирател, обвинен за вземане на подкуп
Чете се за: 01:25 мин.
Ако тръгвате на път, подгответе автомобилите за зима, съветват от АПИ Ако тръгвате на път, подгответе автомобилите за зима, съветват от АПИ
Чете се за: 01:27 мин.
Поставиха стълбове в средата на тротоар на централна улица в Благоевград Поставиха стълбове в средата на тротоар на централна улица в Благоевград
Чете се за: 02:10 мин.
Спасени от контрабанда екзотични животни получи терариумът в Минерални бани Спасени от контрабанда екзотични животни получи терариумът в Минерални бани
Чете се за: 01:42 мин.
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да бъде изтеглена Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да бъде изтеглена
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2% вноска за фонд "пенсии" Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2% вноска за фонд "пенсии"
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
В търсене на мир за Украйна: Путин с нов коментар, Зеленски отдаден...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново –...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Израел бомбардира Сирия: Най-малко 9 жертви при въздушни удари и...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Приключваме седмицата с червен код и много дъжд, но започваме...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ