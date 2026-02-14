Международната федерация по биатлон ще награди Мартен Фуркад и германската щафета с титлите от Ванкувър 2010 и Сочи 2014

Френската легенда в биатлона Мартен Фуркад и германският щафета за мъже ще бъдат наградени със златни медали от Олимпийските игри през 2010 и 2014 с официална церемония в неделя.

Тя ще бъде проведена в Антерселва в Италия между преследванията за мъже и жени.

Фуркад ще бъде награден като шампион в масовия старт във Ванкувър през 2010, а германците ще получат златните отличия в щафетите през същата година и в Сочи 2014. Титлите са отнети от руския отбор и Евгени Устюгов, който бе уличен в употребата на допинг при повторно отваряне на пробите.

Словакът Павол Хурайт ще получи сребърен медал в масовия старт, а австриецът Кристоф Зуман ще вземе бронзовото отличие. Австрия и Норвегия пък ще бъдат наградени на второ и трето място в масовия старт.

"С нищо не можем да заменим пропуснатото щастие на подиума за тези състезатели във Ванкувър и Сочи, но можем да ги наградим пред 20 хиляди привърженици в Милано-Кортина 2026, както и милиони пред телевизионните екрани", заяви президентът на Международната федерация по биатлон (ИБУ) Оле Далин.