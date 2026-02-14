БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Международната федерация по биатлон ще награди Мартен Фуркад и германската щафета с титлите от Ванкувър 2010 и Сочи 2014

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Зимни
Запази
Международната федерация по биатлон ще награди Мартен Фуркад и германската щафета с титлите от Ванкувър 2010 и Сочи 2014
Слушай новината

Френската легенда в биатлона Мартен Фуркад и германският щафета за мъже ще бъдат наградени със златни медали от Олимпийските игри през 2010 и 2014 с официална церемония в неделя.

Тя ще бъде проведена в Антерселва в Италия между преследванията за мъже и жени.

Фуркад ще бъде награден като шампион в масовия старт във Ванкувър през 2010, а германците ще получат златните отличия в щафетите през същата година и в Сочи 2014. Титлите са отнети от руския отбор и Евгени Устюгов, който бе уличен в употребата на допинг при повторно отваряне на пробите.

Словакът Павол Хурайт ще получи сребърен медал в масовия старт, а австриецът Кристоф Зуман ще вземе бронзовото отличие. Австрия и Норвегия пък ще бъдат наградени на второ и трето място в масовия старт.

"С нищо не можем да заменим пропуснатото щастие на подиума за тези състезатели във Ванкувър и Сочи, но можем да ги наградим пред 20 хиляди привърженици в Милано-Кортина 2026, както и милиони пред телевизионните екрани", заяви президентът на Международната федерация по биатлон (ИБУ) Оле Далин.

#Милано/Кортина 2026 #Мартен Фуркад

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му?
2
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността...
Случаят "Петрохан": Може ли будизмът да е обяснение за случилото се?
3
Случаят "Петрохан": Може ли будизмът да е обяснение за...
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на Калушев за обучение
4
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на...
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в "Петрохан" е функционирала с държавна подкрепа
5
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в...
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая „Петрохан“
6
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая...

Най-четени

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
3
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
4
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
5
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
6
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...

Още от: Биатлон

Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в Милано/Кортина
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в Милано/Кортина
Ще има ли нова радост за България - гледайте женския спринт в биатлона по БНТ 1 Ще има ли нова радост за България - гледайте женския спринт в биатлона по БНТ 1
Чете се за: 00:35 мин.
Мартен Фуркад: Трябва да адаптираме Игрите към територия, а не да адаптираме територията към тях Мартен Фуркад: Трябва да адаптираме Игрите към територия, а не да адаптираме територията към тях
Чете се за: 04:40 мин.
Бьорндален: Бронзът на Лора Христова е най-голямата изненада в биатлона в Милано/Кортина 2026 Бьорндален: Бронзът на Лора Христова е най-голямата изненада в биатлона в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 02:35 мин.
Лора Христова ще стартира с номер 25 в спринта на 7.5 км Лора Христова ще стартира с номер 25 в спринта на 7.5 км
Чете се за: 00:45 мин.
Симон Фуркад: Кантен Фион Майе направи перфектна надпревара Симон Фуркад: Кантен Фион Майе направи перфектна надпревара
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг на кадри
Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката,...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Две години след смъртта на Навални: Пет западни страни смятат, че е бил отровен Две години след смъртта на Навални: Пет западни страни смятат, че е бил отровен
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова разговаря с Еманюел Макрон на Мюнхенската конференция по сигурността Президентът Илияна Йотова разговаря с Еманюел Макрон на Мюнхенската конференция по сигурността
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Зарязаха ритуално лозята в пловдивското село Брестовица (СНИМКИ) Зарязаха ритуално лозята в пловдивското село Брестовица (СНИМКИ)
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
На конференцията по сигурността в Мюнхен: Марко Рубио с призив за...
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Цените на храните: Повечето основни стоки, плодовете и зеленчуците...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
За Трифон Зарезан: Един тон червено вино раздават безплатно в Свети...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ