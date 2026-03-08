Българският патриарх Даниил благослови световния шампион по биатлон Георги Джоргов

Българският патриарх Даниил благослови световния шампион по биатлон за юноши Георги Джоргов, който спечели титлата в масовия старт на 12 км на световното първенство за младежи и юноши през 2026 година в Арбер.

Джоргов, заедно със своя треньор Илиян Пенев, пристигнаха от Германия и присъстваха на Василиевата света литургия, отслужена от патриарх Даниил в храма Св. Четиридесет мъченици в Сапарева баня.

"Слава на Бога, че в днешно време, в общество с толкова трудности, дава разума, желанието и дръзновението на тези младежи да развият дарованията си и да прославят малка България пред целия свят. Бог да ви укрепва и да ви дава сили“, заяви българският патриарх. "Заедно достигнахме този дълго чакан момент – да стигнем до световно първенство и да стъпим на най‑високото място“, каза треньорът Илиян Пенев. Той допълни, че успехът е донякъде неочакван, но носи огромно удовлетворение за целия екип. "На родна земя се чувствам добре. Доволни сме, макар и изморени. Продължаваме напред, защото имаме още стартове до края на сезона“, заявиха още Джоргов и неговият наставник.

От община Сапарева баня също подготвят специално посрещане за младия шампион. Кметът Калин Гелев изрази гордостта си от успеха на спортиста.