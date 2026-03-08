Българският патриарх Даниил благослови световния шампион по биатлон Георги Джоргов

Младият спортист от Сапарева баня се завърна от световното първенство за юноши след титлата в масовия старт на 12 км
Българският патриарх Даниил благослови световния шампион по биатлон за юноши Георги Джоргов, който спечели титлата в масовия старт на 12 км на световното първенство за младежи и юноши през 2026 година в Арбер.
Джоргов, заедно със своя треньор Илиян Пенев, пристигнаха от Германия и присъстваха на Василиевата света литургия, отслужена от патриарх Даниил в храма Св. Четиридесет мъченици в Сапарева баня.
"Слава на Бога, че в днешно време, в общество с толкова трудности, дава разума, желанието и дръзновението на тези младежи да развият дарованията си и да прославят малка България пред целия свят. Бог да ви укрепва и да ви дава сили“, заяви българският патриарх.
"Заедно достигнахме този дълго чакан момент – да стигнем до световно първенство и да стъпим на най‑високото място“, каза треньорът Илиян Пенев. Той допълни, че успехът е донякъде неочакван, но носи огромно удовлетворение за целия екип.
"На родна земя се чувствам добре. Доволни сме, макар и изморени. Продължаваме напред, защото имаме още стартове до края на сезона“, заявиха още Джоргов и неговият наставник.
От община Сапарева баня също подготвят специално посрещане за младия шампион. Кметът Калин Гелев изрази гордостта си от успеха на спортиста.
"Като кмет на Сапарева баня не мога да не се чувствам горд. Благословията, която получиха днес, ще им даде сили за още резултати и успехи. Те ще бъдат пример за младите, че постоянството и дисциплината винаги се възнаграждават“, заяви той.