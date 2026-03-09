Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че войната срещу Иран „е до голяма степен завършена“ и че Вашингтон е „напреднал много“ в избраната си графика за действие от четири до пет седмици, предаде Ройтерс.

„Смятам, че войната е до голяма степен завършена, общо взето. Те нямат военноморски флот, нямат комуникации, те нямат военновъздушни сили“, заяви Тръмп в интервю за американската телевизия Си Би Ес Нюз.

Американският президент каза и че САЩ са „напреднали много“ в избраната си предполагаема времева рамка за войната, която е била от четири до пет седмици.

„Нямам послание за него“, заяви Тръмп относно новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей. Той каза, че има някого на ум, който подробности да смени Хаменей, но не дава повече.

САЩ започнаха съвместна офанзива с Израел срещу Иран миналата събота - на 28 февруари.