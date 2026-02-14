БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мартен Фуркад: Трябва да адаптираме Игрите към територия, а не да адаптираме територията към тях

Вяра Илиева
Най-титулуваният зимен олимпиец на Франция говори по актуални теми свързани с мащабите на Игрите в Милано/Кортина, но вече като член на Международния олимпийски комитет.

Снимка: francsjeux
Мартен Фуркад може и да е свалил пушката от гърба си преди шест години, но все още привлича вниманието на медиите и феновете.

Докато се промъкваше в смесената зона на стадиона за биатлон Антхолц-Антерселва, журналистите бързо насочиха вниманието си към шесткратния олимпийски шампион. Въпреки натоварения си график, той отдели време да отговори на въпросите на всички.

Запитан как преживява Олимпийските игри вече като член на МОК, Мартен Фуркад отговори:

"Работя здраво! Преживявам Игрите по различен начин от широката публика. Опитвам се да обърна голямо внимание на преживяването на зрителите, което е фантастично тук в Антхолц, но е по-сложно на някои други места, защото тези Игри са толкова разпръснати, с много разстояния. Това е модел, който избрахме, защото има някои наистина прекрасни неща за показване. Вярвам, че сме на най-доброто възможно място, за да демонстрираме как използването на съществуващите стадиони, съществуващия опит и инвестирането в стадиони, които ще имат дълъг живот, е чудесно нещо за спорта."

"Свидетели сме на онази мултиспортна олимпийска атмосфера, към която спортистите наистина се стремят. Трябва да намерим модел, за да знаем кога е необходимо да имаме изключително разпръснати места и кога можем да правим нещата по различен начин. Привързан съм към това едно единствено място на Олимпийските игри, защото съм го преживял и защото разбирам всички ползи, всички ценности, които то носи. Също така съм наясно с цената на Игрите, както икономическа, така и екологична, така че става въпрос за намиране на най-добрия начин да се комбинират тези два компонента, които не винаги са лесни за съчетаване", продължи носителят на шест златни и едно сребърно отличие в биатлона от олимпийски игри.

Той коментира и изказването на биатлониста Емилиен Жаклен, който сподели, че заради голямото разстояние между спортните обекти съжалява, че не е могъл да се срещне с други спортисти в Антхолц-Антерселва.

"Определено е необичайно. И не е за първи път. Разговарях с по-големия си брат Симон, който е участвал в Игрите в Торино през 2006 г., и организацията е същата и тук. Това е част от модела. Същото беше и на игрите в Париж, върху които работих усилено: ветроходство в Марсилия, стрелба в Шатору, хандбал и баскетбол в Лил, и сърф в Таити. Това е част от модел на олимпийските игри, който трябва да се развива и ще продължи да се развива. Трябва да се поучим колкото е възможно повече от този опит, за да подобрим следващите игри, които ще бъдат много подобни", обясни Фуркад.

Запитан дали домакинството на Милано/Кортина бележи повратна точка в конфигурацията на зимните игри, французинът отговори:

"Не, защото въпреки че това е първият път, когато игрите са толкова разпръснати, зимните игри винаги са били разделени на няколко центъра. Такъв беше случаят във Ванкувър с три основни центъра, в Пьончанг с два и в Сочи, където имаше поне четири точки. Да, вярно е, че тук имаме много голям мащаб, с много дълги разстояния, но ако погледнем Солт Лейк Сити през 2034 г., ще станем свидетели на Игри, които отново ще бъдат много компактни. Трябва да адаптираме Игрите към територия, а не да адаптираме територията към Олимпийските игри.

Миналата година Мартен Фуркад оттегли кандидатурата си за президент на Организационния комитет на Зимните олимпийски игри в Алпите през 2030 г.

