БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Трагедия сроди врачанското село Згориград и италианското Тезеро, каква история се крие?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Една от точките, на които се провеждат Зимните Игри, е Тезеро, там са състезанията по ски бягане. Може би ще се изненадате да разберете, че това италианско селце, е побратимено с врачанското село Згориград. Причината - макар и тъжна - е доста любопитна. Репортаж на Стефан Георгиев.

Чували ли сте за врачанското село Згориград? Сгушено в котловината на Врачанския Балкан, днес там живеят под 1500 души. От древни времена в региона основен поминък на населението е рударството. Вероятно не сте чували и за трагедията, сполетяла селцето през 60-те години на миналия век.

На 1 май 1966 г., по ирония на съдбата – точно навръх Деня на труда – се срутва хвостохранилището на мината за добив на цинк и олово, намираща се над Згориград. Невиждана стихия се спуска през селото, достигаща до три метра височина и опустошаваща всичко по пътя си.

"Стената на хвостохранилището се къса именно на 1 май, по време на манифестациите за Деня на труда, и помита цялото поречие на реката. Жертвите са много. Официално те са 118, като около половината са от Згориград."

Тогавашният режим прави всичко възможно да прикрие бедствието. Вълните от кал и вода достигат до три метра, щетите са огромни, а според някои източници броят на жертвите надхвърля 500. Разрушените къщи са над 150, макар по официални данни броят да е значително по-малък.

Предполага се, че причините за нещастието са проливните дъждове и сривът на канала, построен на върха на хвостохранилището за отклоняване на реката. За времето си това е изключително сериозен инцидент с мини в световен мащаб. Но не остава единствен.

На 19 юни 1985 г. се срутва хвостохранилището на мината за добив на флуорит над Тезеро. 180 хиляди кубични метра вода, кал и камъни се понасят надолу и унищожават всичко по пътя си в продължение на 6 километра. Загиналите са близо 270 души.

Години по-късно двете места – Тезеро и Згориград – разбират за сходния характер на трагедиите. Това е причината те да се побратимят, а днес тук, в Тезеро, да има площад, който носи името Згориград.

"Преди около 20 години – мисля, през 2006–2007 г. – по инициатива на италианска фондация и с участието на тогавашния кмет на Згориград Николай Илиев се заражда това побратимяване. В знак на приятелството е изградена екопътека Згориград, която води нагоре, близо до горната лифтова станция. Разбира се, в чест на това са кръстени и площади – в Тезеро има площад Згориград, а в Згориград – площад Тезеро. Пътеката е доста известна и се ползва всеки ден. Тръгва от старата кариера над старите басейни на Згориград и води до горната лифтова станция. Оттам може да продължите и до пещерата Леденика."

В последните години връзката между двете малки населени места е прекъсната. През 2026 г. се навършват 60 години от тъжните събития във Врачанско.

"За тази годишнина сме решили да ги поканим. Ако се отзоват, много ще се радваме отново да възстановим връзката, да общуваме и да споделяме. Нашият район е красив, а този в Италия ще бъде част от Олимпиадата. Надяваме се да възстановим тази връзка."

История, потънала в тъмнина, за която може би никой не иска да си спомня, но която неочаквано побратимява две на пръв поглед нямащи нищо общо помежду си села.

#побратимени #Тезеро #врачанско село Згориград

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от "Петрохан" са влизали въоръжени в екоминистерството
2
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая "Петрохан"
3
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая...
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти на трагедията
4
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната по служебни ангажименти, важно е да не се правят спекулации
6
Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Европа

Лидерите на страните от ЕС се събират днес на неформална среща на върха
Лидерите на страните от ЕС се събират днес на неформална среща на върха
Зеленски отхвърли твърденията на "Файненшъл таймс", че готви избори в Украйна Зеленски отхвърли твърденията на "Файненшъл таймс", че готви избори в Украйна
Чете се за: 01:35 мин.
Силни бури се очакват до петък в Италия Силни бури се очакват до петък в Италия
Чете се за: 01:05 мин.
Чешката полиция разби група за наркотрафик, пренасяла кокаин в торти Чешката полиция разби група за наркотрафик, пренасяла кокаин в торти
Чете се за: 01:52 мин.
Присъдата срещу Марин льо Пен ще бъде произнесена на 7 юли Присъдата срещу Марин льо Пен ще бъде произнесена на 7 юли
Чете се за: 01:02 мин.
Калас: Избори по време на война не е добро решение Калас: Избори по време на война не е добро решение
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

След по-топлото време до края на седмицата идва ново застудяване
След по-топлото време до края на седмицата идва ново застудяване
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Президентът Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на служебно правителство на Андрей Гюров Президентът Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на служебно правителство на Андрей Гюров
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Зеленски отхвърли твърденията на "Файненшъл таймс", че готви избори в Украйна Зеленски отхвърли твърденията на "Файненшъл таймс", че готви избори в Украйна
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за оръжие Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за оръжие
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Парламентът ще изслуша министъра на икономиката заради необосновано...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Без пробив по въпроса за Иран след срещата Тръмп-Нетаняху
Чете се за: 00:57 мин.
По света
7-дневен траур в Канада след вчерашната стрелба
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Лидерите на страните от ЕС се събират днес на неформална среща на...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ