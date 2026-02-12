Трагедия сроди врачанското село Згориград и италианското Тезеро, каква история се крие?

Една от точките, на които се провеждат Зимните Игри, е Тезеро, там са състезанията по ски бягане. Може би ще се изненадате да разберете, че това италианско селце, е побратимено с врачанското село Згориград. Причината - макар и тъжна - е доста любопитна. Репортаж на Стефан Георгиев.

Чували ли сте за врачанското село Згориград? Сгушено в котловината на Врачанския Балкан, днес там живеят под 1500 души. От древни времена в региона основен поминък на населението е рударството. Вероятно не сте чували и за трагедията, сполетяла селцето през 60-те години на миналия век.

На 1 май 1966 г., по ирония на съдбата – точно навръх Деня на труда – се срутва хвостохранилището на мината за добив на цинк и олово, намираща се над Згориград. Невиждана стихия се спуска през селото, достигаща до три метра височина и опустошаваща всичко по пътя си.

"Стената на хвостохранилището се къса именно на 1 май, по време на манифестациите за Деня на труда, и помита цялото поречие на реката. Жертвите са много. Официално те са 118, като около половината са от Згориград."

Тогавашният режим прави всичко възможно да прикрие бедствието. Вълните от кал и вода достигат до три метра, щетите са огромни, а според някои източници броят на жертвите надхвърля 500. Разрушените къщи са над 150, макар по официални данни броят да е значително по-малък.

Предполага се, че причините за нещастието са проливните дъждове и сривът на канала, построен на върха на хвостохранилището за отклоняване на реката. За времето си това е изключително сериозен инцидент с мини в световен мащаб. Но не остава единствен.

На 19 юни 1985 г. се срутва хвостохранилището на мината за добив на флуорит над Тезеро. 180 хиляди кубични метра вода, кал и камъни се понасят надолу и унищожават всичко по пътя си в продължение на 6 километра. Загиналите са близо 270 души.

Години по-късно двете места – Тезеро и Згориград – разбират за сходния характер на трагедиите. Това е причината те да се побратимят, а днес тук, в Тезеро, да има площад, който носи името Згориград.

"Преди около 20 години – мисля, през 2006–2007 г. – по инициатива на италианска фондация и с участието на тогавашния кмет на Згориград Николай Илиев се заражда това побратимяване. В знак на приятелството е изградена екопътека Згориград, която води нагоре, близо до горната лифтова станция. Разбира се, в чест на това са кръстени и площади – в Тезеро има площад Згориград, а в Згориград – площад Тезеро. Пътеката е доста известна и се ползва всеки ден. Тръгва от старата кариера над старите басейни на Згориград и води до горната лифтова станция. Оттам може да продължите и до пещерата Леденика."

В последните години връзката между двете малки населени места е прекъсната. През 2026 г. се навършват 60 години от тъжните събития във Врачанско.

"За тази годишнина сме решили да ги поканим. Ако се отзоват, много ще се радваме отново да възстановим връзката, да общуваме и да споделяме. Нашият район е красив, а този в Италия ще бъде част от Олимпиадата. Надяваме се да възстановим тази връзка."

История, потънала в тъмнина, за която може би никой не иска да си спомня, но която неочаквано побратимява две на пръв поглед нямащи нищо общо помежду си села.