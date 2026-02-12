БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Срутиха се четири тераси на блок в Силистренско, как се стигна до инцидента?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Теодор Стамболиев
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Инцидент в жилищна кооперация в Силистренско. Парапети на четири от терасите в един от блоковете в силистренското село Калипетрово са се срутили. По чудо няма пострадали хора.

Има ли евакуирани хора и каква е ситуацията към този час?

Инцидентът е станал, след като парапет от четвъртия етаж се е откъснал, паднал е върху този от третия и е повлякъл още два.

Александър Сабанов, кмет на община Силистра : „Най-важното е, че няма пострадали граждани. Парапет от четвъртия етаж се е откъснал, паднал е върху този от третия и е повлякъл съседен парапет. За щастие по това време отдолу не е имало хора.“

По думите му пострадалите жилища са частна собственост, макар в блока да има и общински апартаменти. Предстои среща със собствениците, за да се реши дали сградата може да бъде ремонтирана или ще се наложат по-сериозни мерки.

Тодор Узунов, кметът на Калипетрово: „Тези блокове са строени между 1975 и 1985 г. Това бяха промишлени зони, с големи наклони, има льосова почва, която се свличаше и още при изграждането им е имало проблеми. Преди години беше направено обследване и за част от сградата има становище, че трябва да бъде съборена, а другата част е здрава и подлежи на ремонт.“

Районът около блока е обезопасен, а към момента няма евакуирани жители. Очаква се допълнителна експертиза да установи състоянието на конструкцията и необходимите действия.

Вижте прякото включване на Теодор Стамболиев.

#срутени тераси #Калипетрово #Силистренско #инцидент

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от "Петрохан" са влизали въоръжени в екоминистерството
2
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая "Петрохан"
3
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната по служебни ангажименти, важно е да не се правят спекулации
5
Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
6
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Регионални

Огромни дупки предизвикаха редица инциденти в Пловдив
Огромни дупки предизвикаха редица инциденти в Пловдив
Ще бъде ли сменено ръководството на "Столичен автотранспорт" заради неизгоден договор? Ще бъде ли сменено ръководството на "Столичен автотранспорт" заради неизгоден договор?
Чете се за: 01:07 мин.
Срутиха се четири тераси на блок в силистренското село Калипетрово Срутиха се четири тераси на блок в силистренското село Калипетрово
Чете се за: 00:40 мин.
Около 206 хиляди фалшиви евробанкноти бяха открити в Ловешко Около 206 хиляди фалшиви евробанкноти бяха открити в Ловешко
Чете се за: 02:07 мин.
Цените на храните: Млечните продукти и зеленчуците са поскъпнали най-много от началото на годината Цените на храните: Млечните продукти и зеленчуците са поскъпнали най-много от началото на годината
Чете се за: 03:22 мин.
Полицайка от Враца е задържана с над 2 кг кокаин на Капитан Андреево Полицайка от Враца е задържана с над 2 кг кокаин на Капитан Андреево
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

След по-топлото време до края на седмицата идва ново застудяване
След по-топлото време до края на седмицата идва ново застудяване
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Президентът Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на служебно правителство на Андрей Гюров Президентът Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на служебно правителство на Андрей Гюров
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Зеленски отхвърли твърденията на "Файненшъл таймс", че готви избори в Украйна Зеленски отхвърли твърденията на "Файненшъл таймс", че готви избори в Украйна
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за оръжие Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за оръжие
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Парламентът ще изслуша министъра на икономиката заради необосновано...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Без пробив по въпроса за Иран след срещата Тръмп-Нетаняху
Чете се за: 00:57 мин.
По света
7-дневен траур в Канада след вчерашната стрелба
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Лидерите на страните от ЕС се събират днес на неформална среща на...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ