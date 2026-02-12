Без пробив по въпроса за Иран след срещата Тръмп-Нетаняху

Без съществен резултат по въпроса за Иран приключи срещата между американският президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Двамата разговаряха в Белия дом в продължение на три часа. След разговорите Нетаняху не направи изявление, а Тръмп беше лаконичен - американският лидер определи срещата като "добра", но уточни, че има да се извърви дълъг път до постигането на споразумение с Техеран за ядрената им програма.

Разговорите между Съединените щати и Иран продължават, а настояването на Тръмп е ислямската република да се откаже от притежаването на ядрени оръжия. Според американския вестник "Уолстрийт джърнъл", втори американски самолетоносач ще бъде разположен в Арабско море.