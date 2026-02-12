БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
3
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
10:39, 12.02.2026
Чете се за: 00:37 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
10:03, 12.02.2026 (обновена)
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
08:39, 12.02.2026
Чете се за: 13:00 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Milano Cortina 2026
Milano Cortina 2026 (Видео)
Специално за БНТ
Зимни спортове
Видео
Още
Други спортове
Други
Зимни
Спорт
Олимпийско утро 12.02.2026 г.
от
БНТ
A+
A-
09:10, 12.02.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
08:39, 12.02.2026
Бащата на Лора Христова: Тя намери себе си в биатлона
08:28, 12.02.2026
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам...
07:45, 12.02.2026
Огромни дупки предизвикаха редица инциденти в Пловдив
07:15, 12.02.2026
Трагедия сроди врачанското село Згориград и италианското Тезеро,...
07:08, 12.02.2026
Срутиха се четири тераси на блок в Силистренско, как се стигна до...
06:59, 12.02.2026
7-дневен траур в Канада след вчерашната стрелба
06:48, 12.02.2026
Лидерите на страните от ЕС се събират днес на неформална среща на...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#Олимпийско утро
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая...
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
5
Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната...
6
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
Реклама
Най-четени
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Реклама
Още от: Milano Cortina 2026
Талисманите - неизменна част от Олимпийските игри в Милано/Кортина
Бащата на Лора Христова: Тя намери себе си в биатлона
08:39, 12.02.2026
Чете се за: 02:45 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
00:20, 12.02.2026 (обновена)
25870
Чете се за: 16:30 мин.
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
00:00, 12.02.2026
22363
Чете се за: 18:40 мин.
Италиански триумф при шейните в двойките и при мъжете в Милано/Кортина
23:20, 11.02.2026
Чете се за: 01:35 мин.
Италианки триумфираха с титлата при шейните на двойки в Милано/Кортина
23:11, 11.02.2026
Чете се за: 01:15 мин.
Реклама
Водещи новини
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
10:02, 12.02.2026 (обновена)
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има жертва
10:37, 12.02.2026
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
10:29, 12.02.2026
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам предявено обвинение, чувствам се омерзен"
08:28, 12.02.2026
Чете се за: 13:00 мин.
У нас
Бащата на Лора Христова: Тя намери себе си в биатлона
08:39, 12.02.2026
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
НА ЖИВО: Парламентът ще изслуша министъра на икономиката заради...
06:15, 12.02.2026
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Зеленски отхвърли твърденията на "Файненшъл таймс", че...
06:34, 12.02.2026
Чете се за: 01:35 мин.
По света
7-дневен траур в Канада след вчерашната стрелба
06:59, 12.02.2026
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ