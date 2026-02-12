БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 12:57 мин.

Митата на Тръмп: Ключов вот в Конгреса

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Чете се за: 00:45 мин.
По света
търговските отношения сащ очаква митата влязат сила август
Снимка: БТА/Архив
Ключов вот в Съединените щати - Камарата на представителите одобри резолюция в подкрепа на прекратяване на правото на Доналд Тръмп да използва извънредно положение като аргумент да налага мита върху канадски стоки.

Решението беше подкрепено с 219 гласа "за", включително от шестима републиканци. Макар вотът да е със символично значение, той е важен, защото показва, че републиканците са склонни да се противопоставят на политиките на президента.

Очаква се резолюцията да бъде одобрена и в Сената, където вече два пъти гласуваха за блокиране на опитите на Тръмп да наложи мита върху Канада.

