Митата на Тръмп: Ключов вот в Конгреса

Ключов вот в Съединените щати - Камарата на представителите одобри резолюция в подкрепа на прекратяване на правото на Доналд Тръмп да използва извънредно положение като аргумент да налага мита върху канадски стоки.

Решението беше подкрепено с 219 гласа "за", включително от шестима републиканци. Макар вотът да е със символично значение, той е важен, защото показва, че републиканците са склонни да се противопоставят на политиките на президента.

Очаква се резолюцията да бъде одобрена и в Сената, където вече два пъти гласуваха за блокиране на опитите на Тръмп да наложи мита върху Канада.