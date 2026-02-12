БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Никола Минчев: В дългосрочен план отбраната трябва да бъде удържана като основен стратегически приоритет

Милен Атанасов
Чете се за: 05:17 мин.
По света
Военните министри на НАТО обсъждат в Брюксел европейската отбрана и помощта за Украйна. САЩ изпратиха на форума заместник-министъра на отбраната Елбридж Колби. Срещата се провежда след решението на Алианса да засили присъствието си в района на Арктика, на фона на спора около Гренландия, който доведе до разрив между САЩ и европейските съюзници.

Сигурността на Европа беше тема и на заседанието на ЕП в Страсбург. Темата коментира българският евродепутат Никола Минчев, с него разговаря Милен Атанасов.

Милен Атанасов, БНТ: "Здравейте, господин Минчев, и благодаря Ви, че застанахте пред камерата на БНТ. По отношение на собствената си сигурност Европа сякаш се събужда в новото нормално. Кой всъщност е най-сериозният натиск върху сигурността, за който Европейският съюз е най-малко подготвен?

Никола Минчев, евродепутат: "По отношение на отбраната бих казал, че това „ново нормално“ вече продължава около година. Не бих го подчертал като старт на войната в Украйна, а по-скоро с влизането на Доналд Тръмп във втория му мандат в Белия дом. Това беше една шокова терапия за Европейския съюз и за континента като цяло по отношение на разбирането, че Европа трябва сама да се грижи за своята отбрана. Най-голямото предизвикателство според мен, от политическа гледна точка, е в дългосрочен план отбраната да бъде удържана като основен стратегически приоритет. Защото сега, под натиска на обстоятелствата, темата е може би номер едно, заедно с повишаването на конкурентоспособността в дневния ред в Брюксел и в цяла Европа. Но за да може това да бъде удържано по-дълго време, ще е необходима сериозна политическа воля и ясна комуникация към избирателите – защо след толкова години на недофинансиране и обръщане на много по-малко внимание на колективната отбрана, този приоритет трябва да се промени."

Милен Атанасов, БНТ: "Как трябва да се обнови отбранителната способност на Европа, така че тя да гарантира сигурността на нейните граждани?"

Никола Минчев, евродепутат: "Преди всичко отбраната е прерогатив най-вече на националните държави. Европейският съюз има своята компетентност чрез Общата политика за сигурност и отбрана, но основната тежест пада върху държавите членки. Тази сфера е изключително фрагментирана. Липсва функциониращ общ пазар в областта на отбраната, докато общият пазар като цяло е най-голямото постижение на европейската интеграция. Такъв обаче няма в сферата на отбраната. Необходими са много по-голяма оперативна съвместимост и синергия между отделните отбранителни капацитети на европейските държави. От една страна трябва да се харчи повече, но от друга – и по-умно. Затова законодателните предложения, които идват от Европейската комисия и които разглеждаме в Европейския парламент, целят именно това – да повишат съвместните действия, да включат няколко държави в общи поръчки за доставка на оборудване и да включат Украйна в тази дейност. Бих добавил и пакета „Военна мобилност“ – преминаването към т.нар. „военен Шенген“, така че да може много по-бързо да се реагира и да се изпращат части, оборудване и техника в различни части на континента. В момента това може да отнеме около месец. Такъв времеви диапазон никой не може да си позволи. Това трябва да бъде сведено до 24 часа."

Милен Атанасов, БНТ: Доколко европейската сигурност зависи от сигурността на Украйна и от повишаването на нейните отбранителни способности?

Никола Минчев, евродепутат: "Зависи изключително много и всички в Брюксел си дават сметка за това. Израз на това разбиране е фактът, че в предложенията на Европейската комисия Украйна винаги присъства по някакъв начин – било чрез отбранителния ѝ капацитет, било чрез отбранителната ѝ промишленост. Нейната интеграция с европейската отбранителна промишленост и европейския отбранителен капацитет е застъпена в програмата за Европейската отбранителна промишленост, която е с бюджет от милиард и половина евро. Част от този бюджет е заделен изцяло за украинската отбранителна промишленост и нейното интегриране в европейската."

Вижте целия разговор във видеото

