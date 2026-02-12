Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан"

Бившият екоминистър Борислав Сандов и кметът на София Васил Терзиев са ходили със семействата си в бившата хижа "Петрохан" при Ивайло Калушев и Ивайло Иванов. Сандов обяви това в "Денят започва" по БНТ, а Терзиев пред журналисти.

Столичният кмет коментира още, че е правил дарения за дейността на Калушев, защото вярвал в каузата за защита на гората.

А с аргумента опазване на природата Борислав Сандов е сключил споразумението между Екоминистерството и сдружението на Калушев.

Борислав Сандов потвърди, че през февруари 2022 г. се е срещнал с представители на новорегистрираното частно сдружение "Агенция за контрол на защитени територии" и стигнали до разбирателство да подпишат споразумение, защото институциите трябва да получават помощ от гражданското обществото за опазването на природата.

Борислав Сандов, бивш министър на околната среда и водите (13 декември 2021 г. - 2 август 2022 г.): "То е все едно, че ние с представител на тази организация сме в студиото и си казваме пред публиката, пред обществеността, нека да работим заедно за опазване на околната среда. Това е тежестта на споразумението, разбирате ли. То не създава правомощия."

Сандов отрече твърденията, че сдружението на Калушев са се държали в района на бившата хижа "Петрохан" като представители на държавата.

Борислав Сандов, бивш министър на околната среда и водите (13 декември 2021 г. - 2 август 2022 г.): "Това е от някакви разкази. Но всички извършени проверки, включително от ресорните институции към МОСВ, че то не е нарушило закона и не е извършвало дейности, които са изконно държавни. Веднъж съм посетил хижата през 2022 г., за да се уверя, че няма фиктивна работа и те наистина разполагат с техниката, за която са ми показвали снимки, че наистина базата е в състояние, което им позволяват да живеят и да извършват този тип дейности."

Сандов не знае срещу него да има наказателно производство заради подписаното със сдружението споразумение.

Борислав Сандов, бивш министър на околната среда и водите (13 декември 2021 г. - 2 август 2022 г.): "Единственото, което мога да кажа по въпроса,е, че още през 2022 година, през лятото, съм давал обяснения в ДАНС по сигнал във връзка с това рамково споразумения за партньорство."

И отрече твърденията на настоящия екоминистър Манол Генов, че Ивайло Иванов е влизал в министерството въоръжен.

Борислав Сандов, бивш министър на околната среда и водите (13 декември 2021 г.- 2 август 2022 г.): "До министъра винаги има представител на НСО. Той не би допуснал да влезе някой на среща с мен, който е въоръжен. Те отново са една жена каза."

А министър Генов веднага реагира.

Манол Генов, министър на околната среда и водите в оставка: "Искам само да кажа, че източникът не е Агенция "Една жена каза", а жените са две."

С убеждението, че сдружението на Ивайло Калушев подпомага опазването на българската гора, столичният кмет Васил Терзиев е дарявал средства.

Васил Терзиев, кмет на София: "Познавам ги от 3 - 4 години, виждал съм ги и шестимата, както казах веднага след като разбрах какво се е случило, аз съм един от дарителите и съм вярвал в каузата, която те са защитавали - опазване на гората, не само там, но и навсякъде в страната. Ако съм имал каквито и да е било съмнения за тези неща, които се изговориха последните дни - не бих дарил."

Терзиев е посещавал хижата в Петрохан и не е виждал нищо подозрително.

Васил Терзиев, кмет на София: "Юли месец миналата година и държа да отбележа, че аз, когато съм ходил, съм ходил и с моите деца, Тоест, ако съм намирал нещо нередно, първо съм щял да сигнализирам, второ, ми е много странно как всички изведнъж сега се сещат да питат къде са били ДАНС, службите. Това са тежки обвинения. Тоест години наред, ако е имало нещо, те какво са правили?"

И Борислав Сандов е ходил там в лично качество, а не като министър.

Борислав Сандов, бивш министър на околната среда и водите (13 декември 2021 г. - 2 август 2022 г.): "Посещавал съм хижата още два пъти. Еднодневно, семейно в най-топлите, горещи дни в страната, когато сме се опитвали да се измъкнем от тези жеги. - Това след 2022 година ли е? - Да, да. 2023-та веднъж и 2024-та веднъж. - Т.е. вие сте имали достъп до това място, докато други хора не са имали, те не са допускали там външни хора? Как запазихте нощувка? - Не, вижте, вижте. Там не се запазва нощувка. Аз съм се обадил и съм казал, че ще се радвам да се видим и да пием чай и т.н. И не е имало възпрепятстване на това да стигна до мястото."

Сандо също казва, че по време и на личните си посещения не е виждал нищо притеснително в хижата.

По темата работиха Иво Никодимов и Алекс Христов