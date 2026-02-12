БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Васил Терзиев: Ходил съм миналата година в хижа "Петрохан" с децата си, не видях нищо нередно

Алекс Христов от Алекс Христов
Васил Терзиев: Ходил съм миналата година в хижа "Петрохан" с децата си, не видях нищо нередно
Ходил съм в хижата на “Петрохан” миналата година, с моите деца. Ако бях видял нещо нередно, щях да сигнализирам. Това заяви кметът на София Васил Терзиев.

Васил Терзиев зададе и въпрос: “Къде е министърът на вътрешните работи, къде е главният секретар? Защо не излязат пред обществото, за да кажат какви са хипотезите, които проверяват, и да ни успокоят?”

“Ако бъда призован да дам показания, ще го направя. Но до момента никой не ме е потърсил официално”, допълни той.

Терзиев обясни, че за последно е виждал Калушев миналата година.

“Ако бях видял нещо нередно, щях да сигнализирам. Не съм забелязал нищо притеснително. Виждал съм как правят обходи, как използват техника за наблюдение, как говорят за опазване на природата. Никога не съм виждал оръжия или нещо незаконно. Никога не съм ставал свидетел на подобни действия”, заяви той.

По повод средствата в размер на 80 000 рева, които е дарил за НПО-то, Терзиев обясни.

“Даренията ми бяха в размер на около 80 000 лева. Това са средства, предоставени с убеждението, че подпомагат законна и общественополезна дейност.”

Терзиев заяви, че не е бил част от близкото им обкръжение.

“Не са споделяли с мен за незаконна дейност. Говорили сме за проблеми като незаконна сеч и опазване на природата – теми, които са публично известни. Знам, че са се интересували от източни практики и будизъм. Аз не съм будист. Аз съм вярващ християнин, ходя на църква, децата ми учат в традиционни училища. Моите лични убеждения са ясни и нямам притеснения да говоря за тях”, отбелзаза той.

