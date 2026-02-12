От БНБ отчитат стабилен преход към еврото, Илияна Йотова настоява за по-строг контрол на цените

Управителят на БНБ Димитър Радев коментира, че България се справя успешно с приемането на еврото до този момент. По думите му динамиката на цените е нормална, което личи от инфлацията през януари. Според президента Илияна Йотова обаче трябват още мерки, за да се чувстват българите удобно в еврозоната. Двамата участваха в годишната конференция на списание "Икономист" у нас.

Една от първите задачи на новото служебно правителство е да осъществява мониторинг на цените на храните, горивата, енергията и лекарствата. Това каза президентът Илияна Йотова по време на годишната конференция на списание "Икономист" у нас. По думите ѝ държавата не се е справила със задачата да подготви българите за влизането в еврозоната и не е изпълнила препоръките на Брюксел. Президентът напомни, че дори европейските институции в своите положителни доклади за еврозоната са направили забележки към страната ни.

Илияна Йотова, президент на България: "Конвергентният доклад, който беше насочен към политическата власт - към правителството и политическите институции, съдържаше под формата на препоръки доста забележки за онова, което не сме свършили и, ако искаме днес да се чувстваме не само пълноправни членове на еврозоната, а да се чувстваме удобно в нея и да можем да предлагаме и реализираме и своите идеи с останалите членки в еврозоната, трябва да се изпълнят и тези препоръки."

Според Йотова това също ще бъде задача на бъдещото правителство.

Илияна Йотова, президент на България: "На този етап за мен е ключово да увеличим доверието в еврото и да не позволим различни странични фактори да го ерозират, защото ако си мислите, че сме убедили българските граждани докрай - това е наивно."

До седмица държавният глава очаква Андрей Гюров да състави служебно правителство и да започне с мониторинг на цените и контролиращите органи.

Илияна Йотова, президент на България: "Днес една от моите препоръки към бъдещото правителство беше именно тази, да се огледа практиката досега, да се видят контролните органи, които изпълняват своята роля на терен и, ако има нещо, което да се направи и коригира в това отношение, защото очевидно резултатите не са такива каквито очакваме."

Президентът похвали БНБ и банките у нас за свършеното до този момент. Управителят на БНБ Димитър Радев обаче напомни, че общата вече парична политика с тази на еврозоната не изключват усилията на България по отношение на фискалната устойчивост и дисциплина.

Димитър Радев, управител на БНБ: "Наличните до момента данни не сочат отклонения от очакваното по отношение на техническия преход и ценовата динамика. В крайна сметка резултатите ще зависят от последователността на политиките и от способността институционалната рамка да бъде изпълвана със съдържание във времето."

По думите на Радев е важно страната да продължи и с антикорупционните мерки, за да може доверието в страната да се подобри.

