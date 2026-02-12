Парламентарните партии с коментари за ветото на президента върху Изборния кодекс

Мотивите, с които президентът Илияна Йотова върна промените в изборното законодателство, вече се разглеждат от парламентарно представените партии, предстои те да бъдат обсъдени първо в комисия, а след това да влязат в пленарна зала.

ГЕРБ остава на позицията си, че секциите в държавите извън ЕС трябва да бъдат намалени, но лансират старо тяхно предложение, което не стигна до гласуване в зала.

Росица Кирова, ГЕРБ-СДС: "Има, разбира се, чисто технически аргументи, свързани с това секциите да бъдат 20 или може би, както ние предложихме, предложението на ГЕРБ не беше гласувано в зала, то беше изключително важно, защото ние възстановявахме състоянието с брой на секции такива, каквито дълго време са били и са успявали да обслужат всички български граждани, които са искали да гласуват. Бяха 35 преди."

От ПП-ДБ обявиха, че ще подкрепят ветото със същите аргументи, с които са гласували "против" помените в кодекса.

Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", ПП-ДБ: "По Изборния кодекс ветото е факт и ние, разбира се, няма да подкрепим този закон, както го направихме. Надяваме се да няма 121 гласа в парламента за неговата подкрепа, защото той ограничава правата на българските граждани в чужбина. Всички аргументи по този законопроект са казани. Преговорите нямат смисъл. БСП знаят много добре какви са аргументите. Това ще е тяхно решение."

От "Възраждане", които внесоха промените в Изборния кодекс, обявиха, че ще защитават до последно поправките, ограничаващи секциите в държавите извън ЕС.

Цвета Рангелова, "Възраждане": "Ние ще подкрепим предложенията в Изборния кодекс и ще гласуваме против ветото. Зависи дали БСП ще преосмислят позициите си, каквито заявки се дадоха от новото им ръководство."

От "БСП - Обединена левица" не дадоха ясен отговор, дали ще има рязък завой в позицията им.

Атанас Атанасов, "БСП - Обединена левица": "Ще имаме заседание на парламентарната група и ще вземем решение. Припомням, че на второ гласуване, както и на първо, групата ни беше разделена, така че предстои да направим своето заседание е и да вземем своето решение."

Според АПС ветото е било правилно.

Тенер Али, АПС: "Всички политически сили, независимо от коя сила са, дори от "Възраждане", да имат този път волята и с разум да гласуват това вето."

Останалите политически сили не коментираха.