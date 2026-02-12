Атанас Фурнаджиев: Върнахме България на картата на световния биатлон

Президентът на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев вярва, че усърдната работа на всички във федерацията помогна на България отново да има място на картата на световния биатлон.

Фурнаджиев отново поздрави Лора Христова за спечеления бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

"Силни емоции. До последно се надявах да вземе сребро, но французойките бяха много добре подготвени. Благодаря за радостта, която Лора достави на целия български народ", сподели той в интервю за БНТ.

Според него успехите до голяма степен се дължат на качествените треньори.

"Нещата се случват с много труд. Знаех начина, по който работят. Привлякохме някои от най-добрите треньори в света - Волфганг Пихлер и Роберт Кабуков. Пихлер е определен за треньор на столетието. Това са треньори, които могат и са доказали себе си. Състезателите трябва да изпълняват препоръките им и да тренират на максимум. Лора тренираше най-усилено и резултатът дойде при нея", добави президентът на централата.

Фурнаджиев вярва, че отборът е способен да донесе още поне един медал от Игрите в Италия.

"Силно се надявам на още медали. Имаме шансове, отборът е подготвен. Имаме сили за още поне един медал. Чувствам се удовлетворен от постигнатото през последните години. Върнахме България на картата на световния биатлон", допълни той.

Според него Благой Тодев трябва да преосмисли решението си, да се откаже от спорта.

"Той трябва да си повярва. Може много. Талантлив биатлонист е. Въпросът е, да има вяра в себе си. Говорих с него и се надявам, че ще промени мнението си. Има сили да покаже, че е отличен биатлонист", завърши Фурнаджиев.

Вижте цялото интервю във видеото.