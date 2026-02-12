Звездните хокейни отбори на Канада и САЩ играят първите си мачове в Олимпиадата днес

Днес звездните хокейни отбори на Канада и САЩ ще изиграят първите си мачове, водени от играчите си от Националната хокейна лига (НХЛ). Рекорден брой от 148 хокеисти от най-зрелищното първенство зад океана попълват селекциите на 11 от 12 тима в Олимпийските финали.

Вчера действащият олимпийски шампион Финландия стартира с тежка загуба от Словакия. Днес на леда ще видим единственият олимпийски хокеист член на тройния златен клуб и двукратен златен медалист от Олимпийски игри Сидни Кросби в тима на Канада.

Там са още Конър Макдейвид и Кейл Макар. Тримата, заедно със звездата на Америка Остин Матюс, се присъединиха последни към отборите си в неделя след паузата в НХЛ.

Професионалните играчи се завръщат на Олимпийската сцена след 12-годишно прекъсване, на което МОК и Лигата зад океана не можеха да постигнат договорка за участието им. Те за последно играха в Сочи през 2014 г. и пропуснаха ПьонгЧанг и Пекин.