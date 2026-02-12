Волфганг Пихлер и Роберт Кабуков: Планът беше да спечелим медал в Милано/Кортина

Волфганг Пихлер и Роберт Кабуков смятат, че планът на българските биатлонисти е бил да спечелят медал от Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо. Консултантът на Българската федерация по биатлон коментира представянето на Лора Христова, която спечели бронзово отличие, докато старши треньорът смята, че българите имат шансове за още отличия и призови места.

Ето какво казаха Пихлер и Кабуков в предаването „Днес на Игрите“ пред БНТ.

"Аз съм реалист, планът ми беше да спечелим медал тук. Започнахме проект заедно с президента Атанас Фурнаджиев и целия отбор още през миналата година. Останалите нации бяха изненадани, но аз очаквах за това, че ще направим изненада. Аз имам и 10 олимпиади като треньор, в които печеля медали, само на две от тях не успях. Аз познавам отбора си, ние имахме два шанса – Милена Тодорова и Лора Христова. Имаме 50% успеваемост, не мога да кажа публично, че съм бил сигурен в медала. Никога не можеш да бъдеш, но дойдох тук, за да спечелим поне един медал."

"Срещнах се с президента Фурнаджиев, пътувахме заедно от Чехия и без да се познаваме лично осъждахме дали е възможно да направим нещо. Аз видях, че е сериозен, отговорен, мога да работя с него и си казах – добре, може би е възможно да изградим нещо. Видях, че имаше добри и луди състезатели, но усетих нещо и повярвах във възможностите на този отбор. Не трябва да си видя носа, но вярвам, че съм един от най-добрите треньори в света. Имам познанията, знам какво да правя. Разбира се, тренираме и много сериозно, както всичко останали“, сподели Пихлер, който повече от година изпълнява ролята на консултант.

От своя страна Кабуков говори повече за спецификата на стрелбата в биатлона.

„Няма трик или магия в стрелбата. Винаги подхождам индивидуално към състезателите, когато стане дума за този компонент. Разбира се, има базови неща, които да се изчистят, но не можем да кажем една универсална рецепта, която да работи за всички атлети. Изхождаме от резултатите, които показахме. Да, имаме възможност за още отличия и призови места на тези Зимни олимпийски игри, само трябва да останем спокойни и да вярваме в победата“, каза Кабуков