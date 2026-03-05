БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Бащата на Малена Замфирова е дал показания пред чешките власти

Спорт
Анатоли Замфиров е и нейн треньор.

Анатолий Замфиров
Снимка: Startphoto.bg
Бащата и треньор на българската състезателка по сноуборд Малена Замфирова – Анатоли Замфиров – е дал показания пред чешките власти във връзка с тежкия инцидент с 16-годишната спортистка. По случая е започнало разследване.

Малена пострада на 3 март около 15:00 часа на писта в зимния курорт Шпиндлеров Млин в Чехия, където българката се е подготвяла за старт от Световната купа по сноуборд, информира Телеграф. По първоначална информация младата състезателка е била ударена от скиор, за когото се предполага, че е карал след употреба на значително количество алкохол.

Към момента на сблъсъка Замфирова не е карала сноуборд и не е участвала в състезание, а се е намирала на пистата заедно със своя екип след приключване на тренировката си.

След удара спортистката е получила сериозни травми, включително удар в областта на гърба, като лекарите имат съмнения за увреждания на гръбначния стълб. Тя е транспортирана по спешност в болница в Чехия, където е била оперирана.

Очаква се по-късно днес Замфирова да бъде преместена за последващо лечение в болница в Австрия. След стабилизиране на състоянието ѝ се предвижда и връщането ѝ в България.

Чешките власти продължават да изясняват всички обстоятелства около инцидента. Очаква се повече информация за състоянието на младата българска състезателка в следващите часове.

