Медал от първите модерни Олимпийски игри ще бъде продаден на търг

Деца
Сребърен медал от първите модерни Олимпийски игри в Атина през 1896 г. ще бъде продаден на търг в Дания. Надаването ще се проведе онлайн на 1 март.

По това време победителите са получавали сребърни медали, а вторите места – бронзови. Отличия са били раздадени в 43 спортни дисциплини.

Специалисти казват, че подобни медали са много редки и ценни. Очаква се този да бъде продаден за голяма сума.

Не е ясно кой точно е спортистът, спечелил медала. Интересът към него е по-голям и заради провеждащите се в момента Зимни олимпийски игри.

