Подкрепата за Украйна - акцент в разговорите на министрите на отбраната на НАТО

Работим, за да подкрепяме Украйна, за да сме сигурни, че има онова, от което се нуждае, за да защитава суверенитета си. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте след заседанието на военните министри от Алианса.

По думите му има истинска промяна в нагласата на държавите членки на НАТО и единство на възгледите за по-силна европейска защита в Алианса. Доказателствата за постигане на 5% разходи за военни цели са видими, каза още Рюте.

Преди срещата за подкрепата благодари украинският военен министър Михайло Федоров. След това той се включи в неформалния съвет НАТО - Украйна, както и в разговорите на контактната група за защита на Украйна.

САЩ бяха представени от заместник-министъра на отбраната, който се обяви за единство между партньорите, а България - от министъра на отбраната в оставката Атанас Запрянов.