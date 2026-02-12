БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат...
Чете се за: 03:55 мин.
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 12:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георги Атанасов: България е една от водещите нации в алпийския сноуборд

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Старши треньорът на националния отбор по сноуборд отличи работата на българските сноубордисти и техните треньори.

Георги Атанасов: България е една от водещите нации в алпийския сноуборд
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Старши треньорът на националния отбор по сноуборд Георги Атанасов е сигурен, че България разполага с един от най-добрите отбори в алпийския сноуборд в световен мащаб.

Наставникът сподели, че възпитаниците му вече са оставили емоциите зад гърба си и гледат напред.

"Емоциите ги запазваме за следващ момент. Сега се опитваме да се отърсим от тях и да гледаме напред. Всеки отиде там за медал. Още през миналата година заявихме, че сме една от водещите нации в спорта. Трябва да се съобразяват с нас", сподели той в интервю за предаването "Днес на Игрите".

Според него българският национален отбор попада в топ 3 на света.

"Подготовката извън България тежи на състезателите. Не говорим за екипи и финансиране, защото разликата е колосална. В момента сме след Италия и Австрия. Отделни държави имат по-добри състезатели, но като отбор сме третата най-силна нация", допълни треньорът.

Атанасов посочи проблемите, с които българските сноубордисти и техните треньори се сблъскват.

"Банско е едно от малкото места, на които сноубордистите се чувстват като у дома си. Трябва да се случи нещо с Витоша. Немислимо е да има двумилионен град и планината да пустее. Планината не функционира и това трябва да се промени. Треньорите трябва да бъдат оценени. Треньорската работа е недооценена. Федерацията не е орган, който може да издържа всички", добави специалистът.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за България в Милано/Кортина 2026
Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за България в Милано/Кортина 2026
20-годишният българин спечели малкия финал в паралелния гигантски...
Чете се за: 01:45 мин.
#Милано/Кортина 2026 #Днес на Игрите # Георги Атанасов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
3
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа "Петрохан"
4
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа...
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за оръжие
5
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за...
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам предявено обвинение, чувствам се омерзен"
6
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: Видео

Атанас Фурнаджиев: Върнахме България на картата на световния биатлон
Атанас Фурнаджиев: Върнахме България на картата на световния биатлон
МОК забрани на втори украинец да носи шлем с надпис в подкрепа на страната си МОК забрани на втори украинец да носи шлем с надпис в подкрепа на страната си
Чете се за: 01:25 мин.
Гледайте интервалния старт на 10 км ски бягане в петък по БНТ 1 Гледайте интервалния старт на 10 км ски бягане в петък по БНТ 1
Чете се за: 00:25 мин.
87-о място за Калина Недялкова в интервалния старт на 10 км. в Милано/Кортина 87-о място за Калина Недялкова в интервалния старт на 10 км. в Милано/Кортина
Чете се за: 01:45 мин.
Гледайте по БНТ 3 мача Канада - Чехия от олимпийския турнир по хокей Гледайте по БНТ 3 мача Канада - Чехия от олимпийския турнир по хокей
Чете се за: 00:30 мин.
Теглят жребия за Лига на нациите днес Теглят жребия за Лига на нациите днес
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Росен Желязков за случая "Петрохан": Това е голяма национална драма
Росен Желязков за случая "Петрохан": Това е голяма...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан" Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан"
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Парламентарните партии с коментари за ветото на президента върху Изборния кодекс Парламентарните партии с коментари за ветото на президента върху Изборния кодекс
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Започва "Берлинале": Фестивалът ще покаже над 200 филма Започва "Берлинале": Фестивалът ще покаже над 200 филма
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат съмненията за...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Комисията за контрол на службите не изслуша ДАНС и прокуратурата за...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Обиски в сгради на ЕК заради нередности при продажби на недвижима...
Чете се за: 00:42 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ