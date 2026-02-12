Георги Атанасов: България е една от водещите нации в алпийския сноуборд

Старши треньорът на националния отбор по сноуборд Георги Атанасов е сигурен, че България разполага с един от най-добрите отбори в алпийския сноуборд в световен мащаб.

Наставникът сподели, че възпитаниците му вече са оставили емоциите зад гърба си и гледат напред.

"Емоциите ги запазваме за следващ момент. Сега се опитваме да се отърсим от тях и да гледаме напред. Всеки отиде там за медал. Още през миналата година заявихме, че сме една от водещите нации в спорта. Трябва да се съобразяват с нас", сподели той в интервю за предаването "Днес на Игрите".

Според него българският национален отбор попада в топ 3 на света.

"Подготовката извън България тежи на състезателите. Не говорим за екипи и финансиране, защото разликата е колосална. В момента сме след Италия и Австрия. Отделни държави имат по-добри състезатели, но като отбор сме третата най-силна нация", допълни треньорът.

Атанасов посочи проблемите, с които българските сноубордисти и техните треньори се сблъскват.

"Банско е едно от малкото места, на които сноубордистите се чувстват като у дома си. Трябва да се случи нещо с Витоша. Немислимо е да има двумилионен град и планината да пустее. Планината не функционира и това трябва да се промени. Треньорите трябва да бъдат оценени. Треньорската работа е недооценена. Федерацията не е орган, който може да издържа всички", добави специалистът.

