Красимир Вълчев: Частното училище, в което е учило убитото 15-годишно момче, системно е прикривало отсъствия на ученици

Частното училище край София, в което е учило убитото 15-годишно момче, системно е прикривало отсъствията на своите ученици. Това каза днес министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев. Той призна и, че проверки от Регионалното управление по образованието - София област досега там не са правени.

През изминалата учебна година 2024 - 2025, 15-годишното момче не е ходило на училище 114 от 170 учебни дни, каза министър Вълчев. Това е две трети от учебното време. През настоящата учебна година то не е било на училище през септември, декември и януари и през половината октомври и ноември. Отсъствията му не са били нанасяни.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката в оставка: "Училището системно не е нанасяло отсъствия, тоест е прикривало непосещаемост... Училището е станало съучастник в неупражняването на правото на образованието на детето... Имаме редица други такива училища, но в случая става въпорс за частно училище, което нас ни изненадва. Едва ли не родителите са си плащали, за да не ходят децата им."

От училището днес написаха, че за тези отсъствия на момчето родител е уведомявал своевременно, че са свързани със спортна дейност и участие в международни събития. Представяни са извинителни бележки. Казаха още, че дейността им се извършва при стриктно спазване на законодателството и че няма да възпрепятстват по никакъв начин проверката на институциите.

Министър Вълчев призна, че върху училището не е упражняван контрол от страна на РУО - София област. Досега там проверки не са правени.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката в оставка: "Регионалното управление - София област е предвидило такава проверка, планова за тази година. Лично на мен ми прозвуча неубедително, но склонен съм, че е така. 98 са училищата в София област, може би отдавам го на това, че не е било класифицирано като по-рисково."

Министърът смята, че трябва да се търси дисциплинарна отговорност на служителите, които не са упражнили контрола. Колкото до самото частно училище - то е регистрирано през 2022 година като е изпълнило минималните необходими условия, стана ясно от думите на Вълчев. В него учат около 145 деца. Има обаче учители без педагогическа квалификация.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката в оставка: "То трябва да бъде санкционирано максимално, ние нямаме тези санкционни правомощия, които имаме при държавните и общинските училища, санкцията е дерегистрация като не изпълнява условията."

Вълчев добави, че все още няма информация от проверката дали други деца от училището са били свързани с хижа "Петрохан" и дали Ивайло Калушев е водил извънкласни дейности към училището.