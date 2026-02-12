Калина Недялкова: Не съм доволна от днешното си представяне

Калина Недялкова не остана доволна от своето представяне на на 10 километра свободен стил в ски бягането на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо, Българката финишира за 29:02.5 минути, което се оказа достатъчно да завърши на 87-о място в крайното класиране.

Пред БНТ Недялкова разясни, че е настила след първия си старт на италианска земя.

„Не съм доволна от днешното ми представяне. Не се чувствах добре, за съжаление след първия старт настинах и носът ми е запушен. Не се чувствам добре.“

Тя сподели своите впечатления относно ските, с които се е състезавала на днешното състезание.

„За съжаление, не съм доволна от ските си. Не бяха добре.“

„Смятам, че най-големият проблем на ски бягането са условията в България, защото нямаме достатъчно писти и сняг. Много малък екип сме и когато сме тук, виждаме другите отбори колко много вакс майстори имат, тестват ски. При нас нещата седят по -различен начин.

Българката говори и за емоциите, които е натрупала при своя олимпийски дебют.

„Емоцията да се докоснеш е всяка по-различна от всяко друго състезание“, заяви Недялкова.

Повече от интервюто с Калина Недялкова гледайте във видеото!