БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат...
Чете се за: 03:55 мин.
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 13:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

87-о място за Калина Недялкова в интервалния старт на 10 км. в Милано/Кортина

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Българката финишира за 29:02.5 минути.

87-о място за Калина Недялкова в интервалния старт на 10 км. в Милано/Кортина
Слушай новината

Калина Недялкова се нареди на 87 място в интервалния старт на 10 километра свободен стил на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо. Българката финишира за 29:02.5 минути.

24-годишната състезателка остана на 6:13.3 минути зад 26-годишната шведка Фрида Карлсон, който преодоля трасето в Тезеро за 22:49.2 минути и заслужи убедително второ олимпийско злато след триумфа си в скиатлона на 10 + 10 километра в първия състезателен ден на 7 февруари. Припомняме, че Недялкова записа своя олимпийски дебют на италианска земя.

Действащата световна шампионка Ебба Андерсон, също от Швеция, завърши втора на 46.6 секунди, като за нея това е второ сребро на Игрите, след като остана зад сънародничката си и Карлсон и в скиатлона.

С бронза се окичи 34-годишната световна шампионка от Планица 2023 Джеси Дигинс (САЩ). В последния си състезателен сезон 34-годишната американка завърши трета с изоставане от 49.7 секунди.

Норвежките състезателки се разминаха с позициите на подиума. Астрид Слинд завърши четвърта на 53.0 секунди, бронзовата медалстка от скиатлона Хайди Венг този път остана пета на 56.9 секунди, а тяхвната сънародничка Каролине Симсон-Ларсон се нареди шеста на 1:08.0 минута.

С състезанието стартираха 111 атлетки, като 108 от тях стигнаха до финала.

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026 #Калина Недялкова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
1
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
4
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за оръжие
5
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за...
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам предявено обвинение, чувствам се омерзен"
6
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
6
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...

Още от: Зимни

Алесандро Хемерле защити олимпийската си титла в сноубордкрос
Алесандро Хемерле защити олимпийската си титла в сноубордкрос
Петър Попангелов и Боран Хаджиев ще посетят Игрите в Милано/Кортина Петър Попангелов и Боран Хаджиев ще посетят Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 01:47 мин.
МОК позволи на Владислав Хераскевич да продължи участието си в Милано/Кортина МОК позволи на Владислав Хераскевич да продължи участието си в Милано/Кортина
Чете се за: 01:35 мин.
Гледайте интервалния старт на 10 км ски бягане в петък по БНТ 1 Гледайте интервалния старт на 10 км ски бягане в петък по БНТ 1
Чете се за: 00:25 мин.
Гледайте по БНТ 3 мача Канада - Чехия от олимпийския турнир по хокей Гледайте по БНТ 3 мача Канада - Чехия от олимпийския турнир по хокей
Чете се за: 00:30 мин.
Австралия отново на върха в бабуните след златото на Купър Уудс Австралия отново на върха в бабуните след златото на Купър Уудс
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Васил Терзиев: Ходил съм миналата година в хижа "Петрохан" с децата си, не видях нищо нередно Васил Терзиев: Ходил съм миналата година в хижа "Петрохан" с децата си, не видях нищо нередно
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Засилване на европейската икономика обсъждат на среща на върха в Белгия Засилване на европейската икономика обсъждат на среща на върха в Белгия
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Започва "Берлинале": Фестивалът ще покаже над 200 филма Започва "Берлинале": Фестивалът ще покаже над 200 филма
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат съмненията за...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има жертва
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Служители на завод за целулоза в Свищов протестираха заради...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ