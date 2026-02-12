87-о място за Калина Недялкова в интервалния старт на 10 км. в Милано/Кортина

Калина Недялкова се нареди на 87 място в интервалния старт на 10 километра свободен стил на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо. Българката финишира за 29:02.5 минути.

24-годишната състезателка остана на 6:13.3 минути зад 26-годишната шведка Фрида Карлсон, който преодоля трасето в Тезеро за 22:49.2 минути и заслужи убедително второ олимпийско злато след триумфа си в скиатлона на 10 + 10 километра в първия състезателен ден на 7 февруари. Припомняме, че Недялкова записа своя олимпийски дебют на италианска земя.

Действащата световна шампионка Ебба Андерсон, също от Швеция, завърши втора на 46.6 секунди, като за нея това е второ сребро на Игрите, след като остана зад сънародничката си и Карлсон и в скиатлона.

С бронза се окичи 34-годишната световна шампионка от Планица 2023 Джеси Дигинс (САЩ). В последния си състезателен сезон 34-годишната американка завърши трета с изоставане от 49.7 секунди.

Норвежките състезателки се разминаха с позициите на подиума. Астрид Слинд завърши четвърта на 53.0 секунди, бронзовата медалстка от скиатлона Хайди Венг този път остана пета на 56.9 секунди, а тяхвната сънародничка Каролине Симсон-Ларсон се нареди шеста на 1:08.0 минута.

С състезанието стартираха 111 атлетки, като 108 от тях стигнаха до финала.