Стоян Бъчваров: Борим се да разбием с глава стената

Без участието на държавата няма да стане", коментира един от членовете на УС на Българската федерация по хокей и експерт към комисията за деца и юноши.

Стоян Бъчваров смята, че българският хокей няма как да се развива без участието на държавата. Членът на Управителния съвет на Българската федерация по хокей и експерт към комисията за деца и юноши говори повече за условията, свързани с този спорт в нашата страна и липсата на достатъчно пързалки.

В предаването „Днес на Игрите“ по БНТ той коментира и турнирът по хокей на Зимните олимпийски игри в Милако и Кортина д‘Ампецо.

Това, което мога да отбележа, е че скандинавските отбори започнаха изключително тромаво. Словакия поднесе изненада. Канада съвсем закономерно спечели, очакваме и другият голям фаворит – САЩ, да каже тежката си дума. Имайте предвид, че на последните европейски олимпиади през последните 30 и повече години само европейски държави са печелили олимпиадата. Вероятно на леда в Милано ще има сериозен американски победител“, бяха първите му думи.

Той говори повече за очакванията си и кои са фаворитите за олимпийското злато, обръщайки внимание на националния отбор на Канада.

На Игрите в Пекин беше решено играчите от НХЛ бяха спрени от участие заради 101 от тях с COVID-19 и 50 отложени мача. Нямаше как да се изиграе сезонът и това принуди канадците само с играчи от европейски клубове да играят. Сега е по-различно.“

„Интересно е да напомним на нашите зрители, че България участва 1976 година на Зимните олимпийски игри в Инсбрук. Българя е една от 58-държави, които участват на световни първенства с най-малко пързалки. Ние и още една балканска държава сме с по 3. Унгария има 60, Румъния 12, Турция 15, да не говорим за Финландия, която има 300 закрити и 200 открити. Две от тези в България са в София, а останалата е близо до Варна и е закрита. Не броим по-малките, които стават за работи с деца и юноши, но не за официални мачове. В хокейно отношение се борим да разбием с глава стената и да имаме една пързалка. Всички виждате, че участниците имат претенциите към условията и подготовката. Без участието на държавата няма да стане. Когато един политик чуе пързалка, си мисли, че е страшно скъпа за построяване и поддържане. И двете неща не са толкова верни. Продължаваме да се борим“, заяви Бъчваров.

Повече от гостуването на Стоян Бъчваров можете да видите във видеото!

