СОС не смени временното ръководство на "Столичен автотранспорт"

Временното ръководството на "Столичен автотранспорт" няма да бъде сменено. Столичният общински съвет не събра достатъчно гласове за освобождаването на екипа на Стилиян Манолов.

Предложението за смяна на ръководство на "Столичен автотранспорт" дойде, след като общински съветници от ПП-ДБ и "Спаси София" обясниха, че общинското дружество е подписало договор за 18-годишни автобуси с над 700 000 км пробег на цена над 90 000 евро всеки. Оставка на шефа на дружеството поиска и кметът на София.

След неуспешния вот, Васил Терзиев коментира:

"Никакви аргументи за това какво се случва в дружеството, за това как се купуват стари автобуси на 8, 9, 10 пъти по-високи цени, отколкото могат да бъдат намерени. Ние ще продължаваме да държим за смяна на ръководствата започвайки от това на "Столичен автотранспорт" и ще настояваме това да бъде вкаран и разгледан доклада за одит на всички тези дружества."

След дебати, продължили няколко часа, предложението за смяна на ръководство на общинското дружество получи 28 гласа "за", 0 против, а 18 общински съветници гласуваха с "въздържал се". Така само 3 гласа не стигнаха, за да бъде прието предложението.

Симеон Ставрев, общински съветник от "Продължаваме Промяната" - "Демократична България": "Кой от вас иска тези 25 автобуса да се движат в София и да дишаме газовете, никой. Кой иска да се дават пари за сервизиране, защото те трябва да се ремонтират. Изтекоха едни 8000 литра дизел, който така минаха и заминаха в гараж "Малашевци" и никой не им обърна внимание. Купуват авточасти от фирми с по един-двама служители, които печелят обществени поръчки може би вече десетки милиони евро."

Борис Бонев, общински съветник от "Спаси София": "Една пионка, едно сламено човече, назначено от ГЕРБ начело на икономическото мнозинство, за да се краде от столичния автотранспорт, за да се източват средства от обществените поръчки, за да се назначават техни хора на удобни позиции. Това са хората, които ще доведат едно от най-големите общински дружества до пълен колапс."

Ваня Григорова, независим общински съветник: "Столичен автотранспорт" ясно и явно се готви за концесия. Това се прави от една страна с немощното управление и изключително подчинено на определени икономически кръгове управление на ръководството "Столичен автотранспорт", от друга страна с бездействието на кмета Терзиев и неговите заместик-кметове."

ГЕРБ, БСП, и ВМРО не коментираха темата.

