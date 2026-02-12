Близо 800 полета на "Луфтханза" от Германия са анулирани заради стачка

Близо 800 полета на "Луфтханза" от Германия са анулирани заради 24-часова стачка на пилотите и кабинния персонал, засегнати са 100 000 пасажери, обяви авиокомпанията.

Най-силно е нарушен трафикът на летищата във Франкфурт, Берлин, Хамбург и Дюселдорф. В стачката се включиха и заетите в товарното подразделение на "Луфтханза".

Исканията са за по-щедри обезщетения и пакети при пенсиониране за пилотите. Работодателят твърди, че няма финансов ресурс.

Стачката се отрази сериозно на въздушния трафик в Германия в навечерието на международната конференция по сигурността в Мюнхен и в деня на откриването на филмовия фестивал "Берлинале".