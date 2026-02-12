Троян празнува бронзовата олимпийска медалистка в биатлона Лора Христова

В Троян атмосферата е празнична. Това е родният град на бронзовата олимпийска медалистка от Милано/Кортина Лора Христова. Вчера старта на Лора гледаха и стискаха палци всички от града.

Бащата на Лора все още преживява радостта и гордостта от постижението на своята дъщеря. Според него успехът й се дължи на нейната упоритост. Лора има завоювани 4 златни медала, 3 сребърни от световни летни първенства за юноши по биатлон, както и купи от зимни първенства.

Бащата се връща в спомените си за първите стъпки на Лора в биатлона.

"Тя се записа в трети клас на биатлон и 11 години вече не е спирала. Тренира всеки ден. Първите години тук в Троян и от последните 4 години в националния отбор. Сама се запали. Намери себе си в биатлона", каза Христов.

Запитан дали се е чул с нея и какво му е казала Лора след огромния успех, той отговори:

"Чухме се. Първите й думи бяха "тате много е яко".

Христо Христо споделя, че стремежът на Лора ще бъде олимпийското злато. Че ще го спечели е убеден и нейният първи учител по ски Найден Стоев.

"Лора я познавам от 2-3 годишна. По някакви стечения на обстоятелствата Лорка ми попадна в ръцете да я кача на алпийски ски", спомня си той.

Въпреки натоварването по време на тренировките с националния отбор, Лора не забравя родния си град, намира време да предава своят опит и да обучава деца от Троян.

"Това лято по нейна инициатива с партньорството на общината, проведохме едно състезание, в което участваха всичките 24 троянски клуба", разкри Донка Михайлова - кмет на община Троян.

Лора е възпитана от малка в дисциплина и любов към спорта, каквато има цялото й семейство. Нейният брат тренира баскетбол, а треньорът му добре познава и биатлонистката.

"Тя вече е в елита на световния спорт. Тя успя да се нареди до най-сериозните имена в зимните спортове като цяло", сподели Лъчезар Диков.

Бронзовият медал на Лора развълнува нейните близки и троянчани, които не я познават толкова отблизо.

"Аз плаках, плаках като я видях по телевизията нашото момиче и всички сме горди и щастливи", разкри Симона Ковачева.

"Горд баща, радваме се и се чувстваме като горди родители", сподели Христо Христов.

В Троян искрено пожелават на Лора да увеличи колекцията си от медали с най-ценния. На следващата Олимпиада да грабне златото.

Вижте репортажа във видеото!