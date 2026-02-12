Военните министри на НАТО с подкрепа за Украйна на фона на продължаващи удари между Москва и Киев

Работим, за да подкрепяме Украйна - това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте след заседанието на военните министри от Алианса. Благодарност за подкрепата изрази и украинският им колега Михайло Федоров, който участва в разговорите. Размяната на удари между Украйна и Русия не спира.

По думите на Марк Рюте има истинска промяна в нагласата на държавите - членки на НАТО, и единство на възгледите за по-силна европейска защита в Алианса.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Насред продължаващите руски бомбардировки, Украйна остава не само устойчива, но и забележителна със своята изобретателност. Работим, за да подкрепяме Украйна, за да сме сигурни, че има онова, от което се нуждае, за да защитава суверенитета си."

Доказателствата за постигане на 5% разходи за военни цели от държавите членки са видими, каза още Рюте.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Мисията "Арктически страж", която започна вчера, го доказва ясно още веднъж. Каквото и да е предизвикателството пред нашата сигурност, можем да се справим с него най-добре като работим заедно."

САЩ бяха представени от заместник-министъра на отбраната Елбридж Колби, който се обяви за единство между партньорите. Освен в заседанието на военните министри на НАТО, украинският министър на отбраната Михайло Федоров се включи в неформалния съвет НАТО - Украйна, както и в разговорите на контактната група за защита на Украйна.

Не могат да ни победят на фронта и затова атакуват енергийната ни инфраструктура, каза Федоров.

Михайло Федоров, министър на отбраната на Украйна: "Първо искам да изразя благодарност за вашата солидарността с Украйна и за вашата непоколебима подкрепа, благодарение на която успяваме да отблъскваме врага по въздух и суша. Както и за това, че удряте и по икономиката на врага, което прави воденето на войната непосилно за Русия. Нашият подход дава резултат."

Одеса, Днипро, Киев - градовете най-силно засегнати от поредните масирани руски атаки срещу Украйна. Хиляди са без ток.

Валентина, продавач на местен пазар в Одеса: "Такова зло дойде до главите ни, такава мъка ни донесе. Това си е наше, родно, 25 години продавам на този пазар... Душата и сърцето ми плачат."

Проявяваме разбиране и очакваме скоро третия тур на тристранните преговори за мир - коментар на Кремъл, по повод обявените от президента Володимир Зеленски разговори с Вашингтон, планирани за първата половина на следващата седмица.