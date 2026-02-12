БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат...
Чете се за: 03:55 мин.
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 12:50 мин.

България научи съперниците си в Лигата на нациите

Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Възпитаниците на Александър Димитров ще срещнат Исландия, Естония и победителя от баража Малта – Люксембург.

Български национален отбор по футбол за мъже
Снимка: Startphoto.bg
Българският национален отбор по футбол попадна в група С4 на турнира на УЕФА Лига на нациите, където ще спори с Исландия, Естония и очаква победителя от баража Малта – Люксембург.

Жребият беше изтеглен от бившия испански национал Фернандо Йоренте в Брюксел, където днес се проведе 50-ия Конгрес на УЕФА.

Мачовете в изданието на Лигата на нациите за сезон 2026/2027 ще се играят през есента на 2026-а година, като първите срещи са в периода 24/26 септември, а последните – на 15/17 ноември. Пълната програма с датите и началните часове на срещите ще бъде публикувана официално от УЕФА на 13 февруари (петък).

Четирите отбора в групата ще се срещнат на разменено гостуване по системата „всеки срещу всеки". Победителят преминава директно в по-високата Лига В, а заелият 2-ото място ще играе бараж за да стигне там. Заелият последното място в групата изпада в Лига D. Мачовете за изкачване в по-високо ниво и оставане в дивизиите, както и четвъртфиналите в Лига А на турнира, ще се играят през пролетта на 2027-а година.

Турнирът Лига на Нациите дава възможност и още един шанс за класиране на отборите на голямо първенство. В случая този предстоящ турнир ще даде шанс на четири страни да стигнат до плейофите за място.

Самият турнир Лига на нациите пък ще се окаже решаващ и за жребия за квалификационните групи за Евро 2028, който ще се проведе в Англия, Република Ирландия, Шотландия и Уелс.

В предходното издание на турнира Лига на нациите България завърши на 2-о място в група С/3 след Северна Ирландия и игра два мача с Република Ирландия за изкачване в Лига „В“. И в двете срещи – в Пловдив и в Дъблин, българите повеждаха с 1:0, но в крайна сметка загубиха и двата мача с 1:2.

