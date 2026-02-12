Две вълнуващи продукции в Дома на киното в София сложиха край на италианската кинопанорама

С две вълнуващи продукции в Дома на киното в София бе сложен край на италианската кинопанорама "История от планината".

Днес зрителите се насладиха на вдъхновяващата история на пилота Аарон Дорогати във филма "Аарон Дорогати - игра с невидимото". Олимпийската тематика също бе пряко засегната с продукцията за легендарния италиански отбор по ски алпийски дисциплини от 70-те години "Синята лавина".

Събитието е част от целогодишната програма на Международния фестивал за планинарско кино "Банско Филм Фест".

Вижте репортаж във видеото!