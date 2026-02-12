ЕК ще представи през март план за задълбочаване на единния пазар и облекчаване на работата на компаниите в Съюза

През март Европейската комисия ще представи план за задълбочаване на единния пазар и облекчаване дейността на компаниите в целия Евросъюз, обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след неформална среща на върха в Белгия. Форумът беше насочен към подобряване конкурентоспособността на Общността.

Комисията ще продължи да работи по дълго отлагания план за съюз на капиталовите пазари. Той ще позволи по-ефективно инвестиране на спестявания от около 10 трилиона евро, които сега се намират в банкови сметки. Амбицията е първа фаза на Спестовния и инвестиционен съюз да приключи през юни. При невъзможност дотогава за бърз напредък едновременно с всички 27 държави-членки, ще обмислим засилено сътрудничество с поне 9 страни, ако те искат ускорен процес, заяви фон дер Лайен.