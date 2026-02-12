ГДБОП блокира един от сайтовете с видео от наши козметични салони и АГ кабинет

ГДБОП са блокирали достъпа до един от порно сайтовете, в който изтекоха записи на жени от козметични салони в Бургас и Казанлък и от АГ-кабинет в София. Това обявиха представители на МВР, ГДБОП и Комисията за защита на личните данни по време на изслушване в парламента. Стана ясно и за колко време охранителните фирми могат да пазят записите, както и кой има право да монтира камери.

Тони Тодоров – заместник-министър на вътрешните работи: „Записите от камери се съхраняват в регистър "Видеонаблюдение" в срок от 2 месеца. Унищожаването им се удостоверява от ръководителя на охранителната дейност. Този срок може да бъде удължен само при разследване на определен инцидент. Конкретно за случаите на видеонаблюдение в козметични салони в Бургас камерите са поставени по инициатива на лицата, стопанисващи тези обекти и не се използват за охранителна дейност.“