С улични празненства, костюми и много алкохол започнаха карнавалите в Германия

Мартин Гицов
По света
Кулминацията на тържествата е на "Розовия понеделник", който се пада на 16 февруари

Снимка: БТА
В Германия беше дадено начало на карнавалните тържества с улични паради, маскарадни костюми и консумация на алкохол на обществени места.

В карнавалната столица Кьолн партито започна традиционно точно в 11 часа и 11 минути, в четвъртъка преди "Пепеляната сряда" на 18 февруари - ден на пост и молитва в католицизма. За сигурността в града се грижат допълнително 1500 полицаи.

Кулминацията на тържествата е на "Розовия понеделник", който се пада на 16 февруари.

На днешния ден, наричан "Женски карнавал", жени щурмуват местните кметства като по този начин символично поемат властта. През следващите дни в Рейнската област на Германия сериозният обществен живот отстъпва на празнично настроение и веселие.

#Пепеляна сряда #карнавален сезон #Кьолн #Германия

