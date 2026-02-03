Започна сезонът на карнавалите в Германия

Германският канцлер Фридрих Мерц приветства около 140 празнуващи на традиционния карнавален прием в канцлерството в Берлин.

В допълнение към Германската карнавална асоциация, бяха представени делегации от всички федерални провинции с изключение на Хамбург.

"Само да беше винаги толкова весело тук", пошегува се Мерц.

Той посрещна гостите с леко закъснение в 11 часа и 12 минути вместо минута по-рано и им благодари в кратка реч за работата им в карнавалните клубове. В 11 часа и 11 минути на 11 ноември традиционно се отбелязва т.нар. пети сезон или сезонът на карнавалите в Германия. На същата дата е и рожденият ден на канцлера.