Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се...
Чете се за: 02:07 мин.
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата...
Чете се за: 06:32 мин.
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

Карнавалният сезон в Германия ще генерира около 2 милиарда евро, сочи проучване

от БНТ
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Карнавалният сезон в Германия ще генерира около 2 милиарда евро, сочи проучване
Снимка: Архив/БГНЕС
Германската икономика ще получи тласък от около 2 млрд. евро през тазгодишния карнавален сезон въпреки значително по-краткия празничен период, сочи проучване на Германския икономически институт, цитирано от ДПА.

Най-голям дял от оборота носят ресторанти и барове, следвани от търговията на дребно, транспортните услуги и хотелското настаняване, съобщи вчера в. "Райнише пост", позовавайки се на проучването.

Кьолн отново ще е най-облагодетелстван от празненствата с около 850 млн. евро от общите приходи, съобщи икономическият институт. Това дава на западногерманския град дял от над 40% от общия оборот, генериран от карнавалите в цялата страна.

Очаква се общите приходи да бъдат с около 100 млн. евро по-ниски от миналата година, когато карнавалният сезон продължи 115 дни или с 15 дни повече от тази година. По-краткият сезон се дължи на факта, че тази година Великден се пада в началото на април.

Според данните най-голям дял постъпления ще има в хотелиерско-ресторантьорския сектор, като се очаква около 900 млн. евро да постъпят в ресторанти и барове. Продажбите на дребно на костюми, сладкиши и други карнавални артикули се очаква да възлизат на около 400 млн. евро, докато транспортните услуги като автобуси и влакове се очаква да генерират приблизително 290 млн. евро.

Нощувките в хотели ще донесат около 210 млн. евро, като допълнителни 162 млн. евро са свързани с продажба на билети и изграждане на "платформи".

Проучването показа също, че посетителите на карнавала в Кьолн се сблъскват с по-високи цени на хотелите, като нощувките през пиковите дни струват средно с близо 90 евро повече, което е увеличение с около 66%.

