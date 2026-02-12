Прекратиха операциите на имиграционните власти в щата Минесота

Край на мащабните операции на американските имиграционни власти в щата Минесота. Съобщението дойде от специалния пратеник на Доналд Тръмп по въпросите на граничната сигурност Том Хоман.

Той обяви, че президентът е одобрил негово искане за приключване на операцията. Самият Хоман ще остане в Минесота "малко по-дълго, за да наблюдава изтеглянето".

От декември по нареждане на Белия дом в Минесота бяха разположени 3000 федерални агенти при около 150 при нормални обстоятелства. Стигна се до масови арести и депортации и протести.

Недоволството и възмущението обхвана цялата страна след смъртта на двама американски граждани, застреляни през януари от федералните агенти в Минесота.